Deja Castañeda dirección de Canaco

Ciudad Juárez— Desde el pasado viernes Carlos Castañeda dejó la dirección de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez como parte de las estrategias de ahorro que el organismo empresarial ha emprendido, explicó Rogelio González Alcocer.

De acuerdo con declaraciones del presidente de Canaco Juárez, la salida de Castañeda se debe a que la Cámara decidió hacer un ajuste en sus presupuestos y sueldos del personal, por lo que se tomó la decisión de separar a Castañeda de la dirección del organismo.

“En el desempeño no hay nada qué decir, él cumplió con su función, conoce bien la cámara y hacía correctamente su trabajo, pero aquí no se trata de la persona, sino del puesto, y no se podía sostener a Carlos en esa posición, son ciclos que deben cumplirse y ahorros que deben hacerse”, comentó.

Por su parte, Carlos Castañeda manifestó que “no hubo ciclos, cumplidos”, debido a que su contrato era por tiempo indefinido, y atribuyó la decisión de la Cámara a que simplemente ya no estuvieron de acuerdo en pagarle lo que solicitaba por su desempeño.

Castañeda Echaniz afirmó que por ahora dedicará su tiempo a proyectos personales y aunque no tendrá participación con la Cámara, dijo que seguirá siendo socio.

Ante esta situación, ayer, tras la sesión de consejo, Rogelio González Alcocer dio a conocer que el exsubdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Chihuahua (Profeco), Iván Lara Rendón, había sido designado como nuevo director de la cámara, puesto que comenzará a ejercer a partir de hoy.





