Deja Bienestar ‘plantadas’ a personas en sus oficinas

Ciudad Juárez.— Más de 100 personas que estaban citadas ayer sábado en el módulo de Bienestar de El Paseo para inscribirse en el programa Pensión para el Adulto Mayor llegaron y lo encontraron cerrado a pesar de que era el último día, denunciaron.

“Los señores no abrieron, nos citaron hoy de 10 a 4, era el último día, se habló a México y los señores dicen ‘vamos a pasar el reporte’, pero aquí no ha llegado nadie; necesitamos que nos atiendan porque es compromiso y estamos citados por el instituto del Bienestar”, señaló Roberto Valenzuela, uno de los afectados.

Dijo que al llamar al 800-639-4264 de la Ciudad de México les dieron la dirección claramente de este módulo, ubicado en bulevar Óscar Flores Sánchez número 2050 y la cita ayer 17 de diciembre.

“Me siento bien molesta, traigo a mi mamá enferma y la traigo en el carro, se quiso bañar y ahí la traigo que no se baje, vengo y no me cree que está cerrado”, expresó Carmen Cerda, otra de las denunciantes.

Los adultos mayores que acudieron manifestaron que pese a las bajas temperaturas llegaron desde muy temprana hora y ya había fila de personas citadas esperando que abriera.

Fue hasta después de las 12:00 del mediodía que dos personas llegaron a abrir el módulo, luego de que algunos de los adultos mayores que acudieron amenazaron con realizar una protesta en el informe de la diputada de Morena Maité Vargas, el cual estaba a punto de realizarse en el salón El Paseo, a tres locales del módulo.

“Hablamos con el personal de la diputada que les íbamos a hacer aquí un escándalo y rápido le avisaron, pues en menos de media hora vinieron dos personas a abrir”, dijo Roberto Valenzuela.

El Diario intentó comunicarse con Elizabeth Guzmán, directora de los programas de Bienestar en Juárez, pero no atendió la llamada; sin embargo, Claudia Vázquez, su asistente de comunicación social, contactó a este medio e indicó que el módulo no estaba abierto debido a que no contaba con electricidad a causa de un corto que hubo un día anterior.

Dijo que, además, el programa concluía el día 16 de diciembre, es decir el viernes, tal y como lo indicaba la publicidad y todos los comunicados oficiales. Sin embargo, los adultos mayores refutaron que aunque concluía el 16, los citaron para el 17 desde la Ciudad de México en el número de la Secretaría de Bienestar, por lo que ellos acudieron tal y como les indicaron y con la documentación que les pidieron.