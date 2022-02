Definirán si predio es parte de El Chamizal

Parte del análisis por el cual se detuvo la obra del Centro de Convenciones Paso del Norte busca determinar con certeza jurídica si el espacio denominado ‘Los Hoyos’, previsto para el inmueble en la zona norte de la ciudad, es o no parte del parque público El Chamizal, informaron el Municipio y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para el fideicomiso de empresarios que promueve la construcción del centro, el terreno de 71 mil 848.5 metros cuadrados que recibió en comodato en abril de 2021 en este espacio –que fue el lecho del río Bravo– es parte de un área general denominada “El Chamizal”, donde están otras instalaciones como el estadio de futbol, mas no del parque.

“Nosotros consideramos que esa parte no pertenece al parque, pertenece al terreno de El Chamizal, pero no al parque; por tanto, creemos que no va a haber ningún inconveniente en el uso del territorio”, dijo Francisco Moreno, vocero del fideicomiso creado desde 2004 para la construcción de lo que buscan sea el centro de convenciones.

Pero de acuerdo con el encargado en Chihuahua de la Semarnat, Marcos Delgado Ríos, lo que ahora se considera parque público es sólo un remanente de las 248.4 hectáreas que entregó el Gobierno federal al Municipio a través del decreto del 18 de mayo de 1987, por lo que se revisan de manera integral los contratos que han cedido espacios.

“Antes el parque era más grande, pero se han dado comodatos para oficinas, construcción o lo que sea; eso es lo que se está analizando, si han sido de manera legal, cumpliendo cuestiones ambientales y todo eso (…) Eso es lo que se está tratando de delimitar”, dijo Delgado Ríos.

“Hasta donde se sabe, Los Hoyos son parte de El Chamizal; sin embargo, el estudio delimitaría con absoluta certeza eso”, agregó el funcionario vía telefónica.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, señaló que, de determinarse que el terreno entregado en comodato al fideicomiso es parte de lo donado por el Gobierno federal, el giro del centro de convenciones sería diferente al determinado por el decreto de 1987 que, su artículo primero, establece que la entrega de El Chamizal al Municipio es “para que continúe siendo utilizado como parque público”.

Diferencia de giro con la que, si se hace sin la autorización del Gobierno federal, “dicho bien revertirá en favor del mismo con todas sus mejoras y accesorios”, como establece el artículo sexto del mismo documento federal.

“Primero tendríamos que saber si efectivamente (el centro de convenciones) está o no dentro del parque Chamizal; si está dentro del parque Chamizal, pues efectivamente podría ser una causa distinta (a la ordenada en el decreto)”, dijo Ortiz.

“Semarnat y el Municipio están viendo para ver cuáles de los terrenos y todas las ocupaciones que hay dentro de esta área que está en discusión, forman parte o no integral de lo que es el parque Chamizal”, agregó.

El contrato de comodato expedido por el Gobierno municipal el 12 de abril de 2021 para entregar a la asociación civil Exposiciones y Convenciones –o el fideicomiso del centro de convenciones– los 71 mil 848.5 metros cuadrados en Los Hoyos dice que el predio está “localizado dentro del parque público ‘El Chamizal".

Corre plazo

El tiempo, mientras, corre en contra del proyecto de construcción del inmueble buscado hace casi dos décadas por la iniciativa privada organizada de Juárez, ya que del contrato del comodato se desprende que el fideicomiso tiene hasta abril de 2023 para poner la instalación en funcionamiento.

El plazo aparece en el inciso A del texto expedido por el Municipio el 12 de abril pasado –disponible a través de la Plataforma Nacional de Transparencia–, el cual pone como condición que “el comodatario deberá desarrollar, construir y tener en funcionamiento un ‘centro de exposiciones y convenciones’, en un plazo máximo de dos años contados a partir de que sea notificado el presente acuerdo”.

Moreno dijo que la primera etapa de la construcción del centro está prevista para durar 18 meses.

“Confiamos en la buena voluntad de las autoridades; tenemos muy claro que el proyecto es un proyecto de bienestar comunitario, ambiental, social, económico, y que los plazos nos darán para poder iniciar y terminar la obra de acuerdo con lo establecido pues digámoslo así en el comodato y, si no, solicitar el elemento legal correspondiente”, señaló.

De acuerdo con Ortiz Orpinel, la administración municipal no conoce los plazos en los que se tomará la determinación por parte de Semarnat, por lo que, de vencerse el término, se tendría que renovar el contrato.

“Lo que puede pasar es, una, que se revierta (el comodato) y se vuelva a quedar como propiedad del Municipio, si es que resulta de todo este análisis que es municipal, que nosotros si usted pregunta, dentro de lo que hay, ahí así se menciona, que es municipal”, dijo Ortiz Orpinel.

“Pero, si no es así, también puede ser que se amplíe, ya que se defina toda esta situación, el comodato se puede ampliar en la modificación, por las circunstancias que se determinen, y puede ser miles”, agregó.

Las oficinas centrales de comunicación social de la Semarnat no respondieron ayer una solicitud de información sobre los plazos, mientras que Delgado Ríos –que informó que el análisis se realiza en la Ciudad de México–, dijo no conocerlos.

Promovida por décadas por empresarios de la ciudad, la construcción del centro de convenciones Paso del Norte inició a finales de septiembre pasado con movimiento de terracerías en la zona de Los Hoyos, entre las calles 5 de Mayo y Heroico Colegio Militar, pero fue suspendida en diciembre, cuando esperaban un permiso “con el uso de suelo correcto”, como informó Moreno la semana anterior.

El primero de febrero, sin embargo, y luego de la visita de la secretaria federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, el gobierno municipal indicó que la obra había quedado detenida mientras la Federación revisa las condiciones geográfica y jurídica del terreno.

Para saber…

• El 18 de mayo de 1987, el Gobierno federal entregó al Municipio 248.4 hectáreas de El Chamizal. El decreto, en su artículo primero establece que la entrega es ‘para que continúe siendo utilizado como parque público’

• Según el artículo sexto del mismo documento federal, si se cambia de giro sin la autorización del Gobierno federal, ‘dicho bien revertirá en favor del mismo con todas sus mejoras y accesorios’

• El contrato de comodato expedido por el Gobierno municipal el 12 de abril de 2021 para entregar al fideicomiso los 71 mil 848.5 metros cuadrados en Los Hoyos dice que el predio está ‘localizado dentro del parque público ‘El Chamizal’

• La construcción inició a finales de septiembre pasado con movimiento de terracerías, pero fue suspendida en diciembre, cuando esperaban un permiso ‘con el uso de suelo correcto’

• El primero de febrero, luego de la visita de la secretaria federal de Semarnat, el gobierno municipal dijo que la obra había quedado detenida mientras la Federación revisa las condiciones geográfica y jurídica del terreno