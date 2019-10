Definen esta semana multa por incendio

La Dirección de Ecología resolverá esta semana la multa que se aplicará al almacén de aceite comestible que se incendió el 4 de septiembre en la colonia El Granjero.

La titular de la dependencia, Margarita Peña Pérez, explicó que además la empresa pagará por la limpieza del pavimento, debido al derrame del aceite.

Dijo que la Dirección de Protección Civil entregó el viernes pasado el avance del reporte de lo sucedido, pero quedó pendiente la causa del siniestro y el inventario del aceite que había en el lugar.

“Esta información es fundamental para nosotros para poder emitir una sanción”, mencionó.

Agregó que el negocio tenía todos los permisos y seguro, por lo que se hará cargo de los daños ocasionados a un vecino y de los gastos de limpieza de las calles.

Anotó que aparte se aplicará una multa por la contaminación al medio ambiente, la cual se calculará cuando Protección Civil entregue toda la información del caso.

“En cuanto a la calidad del aire, no varió, tenemos los monitoreos del día del incendio y del día posterior; no hubo variaciones en las estaciones de monitoreo del Municipio porque ese tipo de sustancia no emite ozono ni dióxido de carbono”, manifestó.

El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, informó inicialmente que la causa del incendio en el almacén de aceite comestible, en la colonia El Granjero, pudo haber sido algún error humano.





[email protected]