Defienden el derecho a transitar por las ciclovías

Ciudad Juárez.- Integrantes del colectivo ciclista FixieBeat defienden el derecho de los ciudadanos para transitar por las ciclovías, y trabajan en mesas de movilidad para hacerlo de manera segura.

Ricardo Luna, integrante del colectivo, dijo que en las reuniones que se tuvieron el pasado martes y miércoles se expuso que se redujera la velocidad en las vialidades a 50 kilómetros por hora, de los 60 que se está permitido.

PUBLICIDAD

“La Ley General de Movilidad dice que la velocidad máxima es de 60 kilómetros, el reglamento de Tránsito te dice que la velocidad máxima es por 60 kilómetros por hora en arterias principales esté o no señalizada, con este reglamento se bajaría a 50 kilómetros por hora”, mencionó.

Para el profesor Gabriel García, investigador en Arquitectura y Planeación Urbana, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el modelo urbano que se ha seguido en el último siglo no es sostenible, ya está empezando migrar a otros sistemas multimodales en otras naciones, y dejando en última prioridad al automóvil, por lo que es importante que haya una red de ciclovías; además de que se encuentra en el segundo escalón de la jerarquía de movilidad.

“La ley ya reconoce a la movilidad como un derecho, y la movilidad en condiciones de seguridad en todas sus dimensiones, entonces, a partir de ahí es que se formula la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La prioridad no va sobre la velocidad, sino sobre la seguridad, es decir, que todos lleguemos seguros a nuestros destinos; sin importar la edad y el género, es lo que reconoce ya la Constitución”, explicó Gabriel García.

El peatón es una prioridad

El investigador detalló que la Ley General de Movilidad establece una jerarquía (conocida como la pirámide invertida) en la cual el peatón es la prioridad, en el segundo escalón está el ciclista, el tercer lugar es para el transporte público, luego el transporte de carga, y al final se encuentra el automóvil particular.

“Esa jerarquía no sólo tiene que ver con la vulnerabilidad; el peatón no está arriba sólo porque sea el actor más vulnerable de los usuarios en la vía, sino porque es el que ocupa menos espacio, el que requiere menos inversión, el que menos contamina, menos ruido hace, causa menos daño sobre las vialidades porque es quien tiene menos peso y el que, en caso de una colisión, menos daño representa”, explicó el investigador.

Por su parte, Ricardo Luna comentó que en Ciudad Juárez el 9.5 por ciento de la población tiene una bicicleta en su hogar, según los datos del censo de población del 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y (Inegi).

“Respecto a quitar las ciclovías, esto no se puede llevar a cabo, no es fácil, todo el proyecto costó 40 millones de pesos, ese dinero no es de Juárez, no es de Chihuahua, es de un fondo metropolitano; si algún funcionario local las quiere quitar, tiene que regresar ese dinero”, dijo Luna. (Verónica Domínguez)