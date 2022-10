Defienden a mujeres de Riberas

Ciudad Juárez.— A través de talleres sabatinos, la Red Mesa de Mujeres trabaja con adolescentes de Riberas del Bravo para prevenir, identificar y canalizar los casos de violencia de género en dicha zona de la ciudad.

“Es una necesidad imperante prevenir. En las últimas informaciones que ha dado la Fiscalía vemos que el nivel de violencia sexual infantil y adolescente en esa zona es la más grande en todo Juárez y los embarazos adolescentes también están con los más altos índices, y entendemos que tiene que ver con la densidad poblacional”, dijo la activista Yadira Cortés.

Los talleres, que comenzaron el sábado 1 de octubre, continuarán hasta el 17 de diciembre de 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde en la Capilla del Inmaculado Corazón de María, en las calles Riveras de las Flores y Riveras del Trigal en la etapa VII.

El taller arrancó con 12 menores de 12 a 16 años de edad; “la idea es armar el grupo y ya estando vamos descubriendo” si hay algún tipo de violencia, “la idea es tener el grupo más grande que se pueda para que ellas sean replicadoras de la información que aquí se les da, empezamos el sábado y ya nos canalizaron casos”, informó la coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Explicó que aliadas con Casa Amiga, Sin Violencia, Red Vecinos y otras agrupaciones que se espera que se sumen, cada semana se impartirá una charla sobre una temática en específico.

“Cada sesión tratamos un tema que no necesariamente tiene continuidad, todas las sesiones son importantes, como el ejercer la ciudadanía con seguridad, la recuperación de espacios públicos, el apoyo a la comunidad en espacios públicos y ellas mismas tuvieron la idea de realizar al final un festival cultural”, comentó.

Cada sábado se comienza con una actividad de autocuidado, como el qué hago si tengo cólicos; luego se les imparte la temática, sobre los derechos de las mujeres, identificación, atención y prevención; después se realiza otra actividad como el plantar una maceta, y finalmente se cierra con otra actividad de autocuidado.

Del grupo que comenzó el 80 por ciento no son originarias de Juárez, dos chicas de 13 y 15 años de edad son analfabetas, y cuatro no están estudiando, pero esta semana la Red logró que una de ellas fuera aceptada en una escuela y con el resto se está buscando respuesta en un sistema no escolarizado.

El objetivo es que ellas sepan que pueden hacer el cambio en su familia, en su vida y que puedan prevenir casos de violencia en una zona muy dispersa, en donde no hay nadie trabajando con las mujeres, debido a que el Estado trabaja en la etapa III y el Municipio en la etapa VIII, informó Cortés, quien invitó a las adolescentes de Riberas del Bravo para que se sumen a los talleres y se comuniquen al teléfono (656) 322-0965.

Para más información comunicarse al teléfono (656) 322-0965

Todos los sábados

Hasta el 17 de diciembre

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

En la Capilla del Inmaculado Corazón de María, en las calles Riveras de las Flores y Riveras del Trigal en la etapa VII

Participan

• Red Mesa de Mujeres

• Sin Violencia

• Casa Amiga

• Red Vecinos

• Otras