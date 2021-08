Defiende Morena resultados de la consulta popular

Ciudad Juárez— La dirigencia local de Morena “desmintió” que la consulta popular del pasado domingo haya sido un fracaso, luego de que, en Juárez, ciudad que es “bastión morenista”, sólo participó un 3.6 por ciento de la población con derecho al voto.

Luz Elia Marín Rentería, dijo que para ser un primer ejercicio democrático de este tipo, la mayoría de las personas que participaron dijeron sí a “enjuiciar” a los actores políticos de este país, pero reconoció que la respuesta fue baja aunque la atribuyó a que los chihuahuenses son más apáticos que los del sur.

“Chihuahua ha sido bastión de otro partido político y este es un proceso; no es como la gente del sur que está más politizada, más consciente”, dijo la dirigente partidista, al excusar la baja participación ciudadana que tuvo este ejercicio. Agregó: “aquí hay apatía, no hay el arraigo de otras ciudades del sur y del centro del país”.

Argumentó también que el Instituto Nacional Electoral (INE) puso muchos obstáculos, sumado a la oposición que pedía no salir a votar. Aquí, señaló: “están faltando el respeto a más de dos millones de firmas que se recabaron hace un año para que se llevara a cabo la consulta”.

“Sí es bajo el número de votos que se obtuvieron, reconoció, pero lo consideramos un éxito porque nos estamos enfocando en lo que decidieron, que fue un sí”, agregó.

“No hubo la suficiente promoción, no hallaban las mesas, no había suficiente información, estaban totalmente perdidos y no se les pudo orientar. Si hubiera sido junto con la elección, hasta se hubiera ahorrado el costo del ejercicio”, abundó Marín Rentería.

De acuerdo con los cómputos del INE dados a conocer un día después de la jornada, salieron a votar en la consulta promovida por el Gobierno federal para realizar “acciones de esclarecimiento” contra actores políticos por “decisiones del pasado” un número de 46 mil 504 fronterizos, de un millón 290 mil 252 electores que podían hacerlo.

La lideresa morenista afirmó que el resultado les deja un mensaje de que tienen que seguir trabajando y haciendo consciencia en la población.

