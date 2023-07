Defiende Maru a su secretario de obras contra críticas del alcalde

Ciudad Juárez.- La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, respondió a los señalamientos que hizo el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, en que externa su preocupación por el progreso de las obras de la segunda ruta troncal y critica al secretario de obras públicas, Mario Vázquez

“Es como si yo le dijera que estamos haciendo trabajo que le corresponde a la presidencia municipal, el bacheo y pavimentación corresponden al municipio, hemos invertido más de 170 millones de pesos en pavimentación y bacheo en Ciudad Juárez, entonces estamos haciendo la tarea, creo que sería prudente que él se pusiera a hacer su chamba en lugar de está viendo qué es lo que le toca al gobierno estatal y el gobierno federal”, comentó en atención a medios de comunicación hoy.

La mandataria agregó que Pérez Cuellar sabe que la administración pasada dejó el BRT “y ha sido más complicado rehacer el proyecto que empezarlo desde cero, conoce muy bien las situaciones. También de que le hemos estado haciendo la tarea en Riberas del Bravo, limpiando parque, pavimentado, bacheado, esto lo deben conocer los juarenses: que el gobierno del estado esta haciendo el trabajo que no ha querido hacer el municipio de Juárez. Aquí todos tenemos que hacer la tarea”, dijo.

Reconoció que, a pesar de las demandas expuestas por el alcalde juarense, no hay un enfrentamiento entre el gobierno municipal y el estado. “No hay un distanciamiento. Yo no me peleo con nadie.

En una carta del alcalde enviada a Maru Campos, consideró “lamentable que el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado se enfoque más en promover su imagen en anuncios espectaculares por toda la ciudad que en terminar la tarea que se le encomendó”.

En tanto, Campos Galván aseguró que el funcionario está trabajando en la conclusión de obras que se habían dejado abandonadas por la pasada administración.

“Está terminado obras que se dejaron abandonadas por todo el estado en Parral, en Cuauhtémoc, por lo menos 80 obras en Juárez de todos los tamaños. De que está trabajando, está trabajando”, dijo.