Dedican sus vidas a niños necesitados

Hace 14 años el matrimonio conformado por Juana Santos y Concepción Farías dejó de lado su trabajo en una preparatoria para hacer de su vivienda una casa hogar y comedor comunitario para niños necesitados en la colonia Primero de Septiembre.

El impulso fue el fallecimiento de tres pequeños que murieron calcinados en una casa de la zona luego de que su madre los dejara solos para poder trabajar.

“Toda la comunidad se conmovió y pues sí, a veces la gente se conmueve y pobrecitos y hasta ahí, pero no se actúa más allá y ¿qué hicimos? Se dio este lugar, tal vez es pobre, tal vez es sencillo pero es con todo nuestro corazón”, mencionó Santos, coordinadora del espacio.





También apoyan a adultos sin alimentos

Tragedia dio origen a la casa hogar Niños Siempre Victoriosos

“Nace por el deseo de poder servir a esas familias que dejan sus niños encerrados; le dije a mi esposa, no tenemos qué dar pero tenemos nuestra casa, es lo que podemos dar para ayudar a esos niños y poderlos tener aquí albergados. Así empezamos a hacer los trámites para tener la asociación civil registrada por parte del DIF”, contó Concepción, director.

Vida, salud y fortaleza son las tres principales peticiones que todos los días dicen hacer a Dios, seguidas de la despensa o ciertos productos necesarios que escasean, pero aseguran puede faltar todo menos la fe y el amor por los niños que son su familia.

Once niños de cuatro a 12 años permanecen en la casa hogar de lunes a viernes debido a sus condiciones familiares, ahí son alimentados y se les da el transporte hacia sus escuelas para después tener un rol de actividades recreativas, cenar y dormir.

Aunque la labor no para sólo aquí, pues todos los días se hace desayuno y comida para más niños y algunos adultos del sector que también carecen de las condiciones para tener un alimento seguro. Son entre 90 y 120 personas, la mayoría menores de edad, los que buscan saciar su hambre y que de no ser por esta labor no comerían.

Santos contó que en la primera Navidad de la casa hogar la comida se había terminado por completo, los niños preguntaron por pavo, regalos y pan, pero dijo que lo único que había en esa ocasión era café para todos, hasta que un niño preguntó si pedirían a Dios para que mandara pan.

“Lo que es la fe de un niño, y le dije claro que sí mijo, y yo le dije ‘Señor, no tengo ni para una dona’. Empezamos a orar, dimos gracias, terminamos, estaba haciendo mucho frío, estaba nevando, tocan la reja y salgo por la puerta de la cocina y era un adulto mayor, tenía una van blanca y me preguntó si era la casa hogar; le dije sí, pásele que hace mucho frío, y me dijo: es que traigo siete cajas de donas para este lugar”, narró.

Y señaló que orar es una actividad diaria que se ve bendecida por la fe de los pequeños que con todo su corazón creen que Dios va a obrar para suplir las necesidades que tenemos.

Una tercera labor de esta familia se realiza con un grupo de 63 adolescentes del sector a los que buscan, por medio del deporte, darles una esperanza y una mejor visión de lo que pueden llegar a ser, pues de otra forma las drogas y embarazos son los caminos a los que se orientan.

“Se les involucra en otras actividades que nos invitan, partidos de los Bravos, idas al cine, al teatro, los involucramos para que vean que hay algo más que su colonia; hace poco fuimos a El Chamizal y hay adolescentes que ni lo conocían, hay niños que no conocen el cine, el teatro ni otras cosas en la ciudad”, dijo.

Juana expuso que a pesar de hacer todo esto con su corazón, tienen muchas necesidades en la despensa como leche, aceite, azúcar, Maseca para hacer tortillas, harina, manteca, verduras y carne, pero han aprendido a confiar en la bondad de Dios y de la comunidad para salir adelante.

“Es algo muy hermoso el que vea que están creciendo en valores y poderlos enseñar que se puede llegar a ser alguien en la vida”, dijo.

Si usted desea apoyar a la casa hogar Niños Siempre Victoriosos, puede comunicarse al teléfono 6 33 89 58, o bien acudir directamente al 704 de la calle Capitán Margarito Luna y calle 37 de la colonia Primero de Septiembre. (Abril Salgado / El Diario)

[email protected]