Dedica su vida al servicio de otras

Ciudad Juárez.- Sus cinco hijos y sus diez nietos son su motivación en cada rescate. Para José Luis Ávila Gómez, de 60 años, salir a las calles a prestar auxilios como coordinador del área de Socorros de la Cruz Roja en Ciudad Juárez es una oportunidad de dar el ejemplo a su familia sobre el amor a la vida, más ahora en este Día del Padre. “A veces se juntan todos y me hacen 'bolita'”, recuerda con gusto el hombre con más de 37 años servicio.

Marisol, Edith, Jesús, Miriam y Martha son quienes lo impulsan a continuar auxiliando a la ciudadanía. Dijo sentirse muy orgulloso, toda vez que tres de sus hijas son enfermeras y una más es psicóloga, mientras que el varón es ingeniero en sistemas. Su compañía, enfatizó, es lo que lo llena en su vida de seis décadas. Ha dedicado más de la mitad de su existencia a ayudar luego de que su juventud se marcó por una noticia.

“Mi pasión por la salud nació después del terremoto que hubo en México en 1985. En 1986 yo ingresé a las filas de la Cruz Roja, sabía que para poder estar en un lugar como ese tenía que estudiar y aprender. Vi la noticia en la televisión, fue en 1985 y soy de 1962, tenía 23 o 24 años”, manifestó Ávila Gómez, quien previo al hecho que estremeció al país era alumno de ingeniería en Métodos y Sistemas de Productividad.

Con cariño también remembró a su papá, quien había cursado una ingeniería en topografía donde resaltó: “Mi papá tenía ingeniería en topografía, nunca se tituló, pero las compañías se peleaban por él”, externó el nacido en la ciudad de Zacatecas, quien arribó a esta localidad desde que tenía solo dos años de edad. Manifestó que es muy afortunado, dado a que ningún integrante de su familia le ha causado problemas.

“Realmente, considero que la mejor forma de honrar a los padres es no darles problemas y portarse bien con ellos. Muchas veces los hijos tienen malos hábitos y les causan enojos, problemas a los padres. Aconsejo a los hijos a portarse bien, a no tener malos hábitos. Eso sería un gran alivio: el no darle problemas a los papás”, refirió el miembro de la benemérita institución que, señaló, opera por donativos.

El pasado 26 de abril la Cruz Roja inició con su campaña de boteo. No obstante, informó que a la fecha apenas ha recolectado alrededor de 145 mil pesos de un histórico de un millón 200 mil pesos. Por ello, Ávila Gómez solicitó participación. Por su parte, la delegación local facilitó para aportaciones deducibles de impuestos la cuenta de banco Santander, 65507216568 con clabe interbancaria 014164655072165687.