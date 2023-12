Dedica su vida a la búsqueda de justicia por su hijo muerto

Ciudad Juárez.- Ver a su hijo culminar sus estudios universitarios para ejercer una carrera bien remunerada era el sueño de Ana Elizalde; la madre era orgullosa testigo del desenvolvimiento de Elian Arturo Blanco Elizalde en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), donde cursaba la ingeniería en Procesos Industriales tras obtener su certificado como técnico en Mecatrónica mientras laboraba en la empresa maquiladora Wistron.

Solo Mario, un hombre que fue su compañero en la empresa donde ambos laboraban y era subalterno de Elian, aparentemente estaba a disgusto con su desarrollo hasta que lo retó a golpes, ahí dentro de la planta maquiladora y lo hirió con una navaja, que presuntamente recibió de manos de su padre quien, junto a otro hijo, estuvo presente al momento de la riña y del lugar escaparon los tres dejando a Elian Arturo desangrandose, narró Ana Elizalde.

Elian murió y desde entonces Ana y su familia han focalizado sus esfuerzos en la investigación, ante los nulos resultados que han obtenido las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mario y su padre actualmente son buscados por los elementos de esta fiscalía como autor y coautor del homicidio doloso calificado, informó Enrique Rodríguez, vocero de la institución.

A través de las redes sociales la familia Blanco Elizalde, la novia de Elián, sus amigos y compañeros de la UTCJ han difundido la historia del estudiante universitario y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para lograr ubicarlos.

Algunas personas han dado a conocer a la familia que los han visto en Estados Unidos, otros en la Ciudad de México, sin embargo, hasta hoy ambos hombres continúan prófugos, junto con otro hermano de Mario, quien estuvo en el momento del pleito y de quien se cree que probablemente ayudó a su hermano y padre a escapar de la acción de la justicia.

“Existe una carpeta de investigación en contra de Héctor Lorenzo Ch. G. y su hijo Mario Alonso Ch.I. como presuntos responsables del delito de homicidio en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida”, dijo el portavoz.

Primera Navidad sin él

“Y es la primera de muchas navidades sin él”, lamentó Ana, al recordar con dolor la alegría vivida en festividades pasadas, donde Elián Arturo participaba y hacía felices a sus padres, hermanos y abuelos. “Mi hijo estaba estudiando su ingeniería, había terminado su carrera técnica en Mecatrónica en la UTCJ. Era muy apreciado por sus compañeras y compañeros”, recordó.

El 17 de junio, Mario, acompañado por su hermano y padre, agredió a Elián en el estacionamiento de la planta, frente a guardias de seguridad privada y al calor de gritos y golpes, el padre de Mario le dio a su hijo una navaja y éste hirió de gravedad a Elían, narró la madre de familia.

El médico de la empresa se limitó a ponerle una venda, la novia de Elían y un compañero, ante la desesperación de que no llegaba la ambulancia, lo subieron al auto de la chica y lo llevaron al Hospital Zaragoza donde finalmente falleció.

“Hasta donde yo sé la rivalidad era solo por trabajo, porque mi hijo era técnico líder y Mario materialista y estaba debajo de él, en el organigrama laboral, y creo que por eso empezó la rivalidad. El papá de Mario nunca tuvo nada que ver hasta el día de la pelea y se metió, él le dio la navaja a Mario y le dijo que se desquitara contra mi hijo”, agregó Ana.

La madre expuso que son pocos los resultados de las autoridades investigadoras.

“Lo único que me dicen es que tenga paciencia. Me gustaría que hubiera resultados, que no quede impune su muerte, que no sea una estadística más de este año, era muy joven mi hijo, tenía muchas cosas por hacer y le arrebataron su vida”, dijo con el dolor palpable en su voz.

La mujer sigue sin comprender cómo un padre de familia, en vez de prevenir un hecho violento lo promovió.

“No puedo entenderlo. Él pudo haberlo evitado y mi hijo estaría conmigo y sus hijos no se estarían escondiendo junto con él, dónde están sus valores como familia, como hombre, como padre, arruinó mi familia y arruinó la suya con su mal proceder”, sostuvo.

Como madre de familia en luto permanente hizo un llamado a la sociedad en general para estar atentos a lo que los hijos hacen.

“Yo no quiero que le den carpetazo al asunto de mi hijo, tengo miedo de que con el tiempo me digan que no va a pasar nada y le den carpetazo al caso, no quiero que la muerte de mi hijo se quede en el olvido, yo simplemente exijo justicia para mi hijo”, demandó.