Dedica ahora su vida a la poesía

Ciudad Juárez.- Lorena Carmona de la Torre entregó 18 años de su vida a la docencia en la asignatura de español y durante ese tiempo buscó impulsar la escritura entre sus alumnos.

Al día de hoy, Carmona se jubiló de las aulas; sin embargo, su trabajo por impulsar el arte continúa activo.

La mujer autoproclamada juarense se dio a la tarea de comenzar un proyecto de poesía, el cual desembocó en la creación de su poemario “Desde mi alma”, publicado en el mes de agosto del 2022.

Nacida en la ciudad de Chihuahua, misma en la que radicó sólo por un año, Lorena era profesora de educación secundaria y a través de esta vocación inculcó a su alumnado algo que es una pasión suya: escribir.

Sin embargo, el trabajo no paraba ahí: impulsó el hábito de la lectura en los estudiantes al ser parte de la comisión del concurso nacional “El Quijote nos Invita a Leer”.

“En un principio decía ‘qué gran paquetote encima’, ya que no sabía ni cómo empezar, pero me fui enamorando del proyecto y la verdad siempre con excelentes resultados; no míos, sino de los jóvenes” dijo.

Considera que es totalmente necesario darle guía y orientación a la juventud.

“Hay que ayudarlos a sacar esos escritos, esos deseos que yacen a veces dormidos, pero que el talento está; es cuestión nada más de conducirlos, de irlos guiando, en fin, de llevarlos de la mano”, señaló.

Durante el retiro ingresó a la Sociedad de Escritores Chihuahuenses, lo cual fue motivación para hilvanar algunos de sus poemas previamente escritos con otros que nacían en ese instante y convertirlos en el poemario.

“La poesía es lo que yo quise hacer, incluso tengo prosa poética y traté de incluir en él diversidad de temas, no solamente del amor, sonó el desamor, cariño a los padres, a los hijos, a la naturaleza, a mis alumnos, incluso algunos para los símbolos patrios”, relató.

Añadió que ella tiene otra fuente que le inspira a seguir adelante: una compañera escritora que está en silla de ruedas cuyo pseudónimo es “Uni Z”, a quien describe como única y grandiosa.

“Creo que ella es un signo de inspiración porque muchas veces las personas con discapacidad no tienen conciencia de lo lejos que pueden llegar”, puntualizó.

“Nuestros verbos jamás terminarán y a través del tiempo infinitos serán” es un fragmento del poema “Nuestros verbos”, de Lorena Carmona de la Torre.

