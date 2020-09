‘Decomiso de autos chuecos ha ayudado a bajar violencia’

Ciudad Juárez— Con los operativos de decomiso de autos se ha visto un descenso en los homicidios y en otros delitos, pero todavía no es tendencia, indicó ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, afirmó este lunes que más de 500 vehículos de procedencia extranjera sin placas han sido asegurados en los primeros 20 días de septiembre.

Cabada dio a conocer que en la última semana entre el Estado y el Municipio retuvieron 440 vehículos.

“Hay un descenso, no podemos llamarlo tendencia, pero sí un descenso en la cantidad de homicidios; si comparamos la primera, la segunda semana de agosto, contra las de septiembre, en otro tipo de delitos también ha habido un descenso. No podemos echar las campanas al vuelo ni mucho menos, no es tendencia”, comentó.

Expuso que esto probablemente es un reflejo de que mucha gente ha decidido dejar de circular en vehículos que no han sido regularizados.

Mencionó que lo mejor que puede hacer la ciudadanía es guardar su auto si no está legal en el país.

“Es un proyecto de Gobierno del Estado que estamos respaldando la Federación y el Municipio para entrar todos a la legalidad. La mayoría de los delitos, sobre todo los hechos violentos que se cometen en Ciudad Juárez, se hacen en vehículos que no tienen placas o que traen engomados que no amparan su legal estancia en México, ése es el fondo y el fin de este programa”, anotó.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, advirtió que el operativo se extenderá no sólo con autos nuevos, sino con modelos atrasados que no porten matrículas de circulación.

Comentó que las acciones están dirigidas a recuperar la paz social en esta ciudad, donde ya se ve reflejada una baja de homicidios a partir del presente mes, en comparación con los cuatro meses anteriores.

acastanon@redaccion.diario.com.mx