Declina diputada dar declaraciones ante señalamientos

Ciudad Juárez.- La diputada federal por Morena Andrea Chávez no atendió entrevistas de medios de comunicación durante su visita a la ciudad ayer acompañando al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

La legisladora federal ha expuesto material videográfico acerca de los recientes señalamientos como el viaje de sus familiares en una aeronave, presuntamente de taxi aéreo, y su casa de enlace en la ciudad; sin embargo, no ha explicado cuánto fue el costo del servicio, a qué empresa pagó o la factura del gasto.

Hace una semana, la legisladora reconoció que ella y su familia viajaron en avión privado para acudir a su informe de Gobierno en el estado de Chihuahua.

Esta declaración surgió como respuesta a la filtración de imágenes en redes sociales de los familiares de la diputada chihuahuense viajando en una aeronave, presuntamente propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un video difundido en redes, justificó la renta de “un servicio de taxi aéreo” debido a que su abuela tiene problemas de movilidad.

También La diputada federal por Acción Nacional (PAN) Daniela Álvarez Hernández señaló “actos recurrentes de corrupción” por parte de la legisladora morenista.

“Hace unos meses la vimos en un vehículo blindado y no respondió si era de ella o era prestado. Adicional estamos viendo que hace unos días salieron fotografías donde sale su familia en un avión y se dijo que fue de la Sedena, luego que un avión particular. Ahora su casa de campaña que no existe”, comentó en atención a medios en una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida De La Raza y Adolfo Huerta 742, en donde supuestamente está la casa de enlace oficial de la diputada por Morena.