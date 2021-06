Declina candidata de RSP y pide votar por Juan Carlos

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Lluvia Luna pide apoyar a la Cuarta Transformación

Ciudad Juárez— La excandidata a la presidencia municipal por el partido antes Convergencia, Lluvia Luna, anunció la declinación de su aspiración a ser diputada local por el distrito 05 representando a las siglas de Redes Sociales Progresistas (RSP), a fin de pedir el voto para Juan Carlos Loera, quien busca la gubernatura por Morena.

Luna aseguró ayer en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de Deidreé Bazán, coordinadora de la campaña de Loera, que no sabe si aparecerá en la boleta bajo las siglas de RSP, pues “la registraron” a pesar de que “no estaba muy convencida”.

Ahora pide el voto para el morenista y para Benjamín Carrera, candidato a diputado, también por Morena, por el quinto distrito electoral local.

“Fue más por invitación que por querer, tuve invitaciones de otros partidos como Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, en 2010”, externó. “Metieron mi papelería para registrarme pero no muy convencida porque yo desde un inicio estaba convencida de que el proyecto de la 4T es lo que necesitaba nuestro estado”, agregó, y aseguró que es momento de dejar a un lado los intereses personales.

Expresó que apoya la Cuarta Transformación, “porque va a mejorar el camino de este estado”. “

Se le preguntó por qué cambia tanto de partido otro, pues fue militante del PAN, se postuló por Movimiento Ciudadano a la alcaldía en 2010, luego trabajó en una administración priista, y en 2016 fue candidata por el PRD.

“No cambio tanto de partido, alguna vez estuve como militante en Acción Nacional, en el cual duré 12 años, no me volví a registrar con ningún partido, no tengo color, yo voy con candidatos, no con partidos”, respondió.

Indicó que presentó su renuncia a la candidatura pero el RSP no se la aceptó, además de que nunca hizo campaña.

Agregó que lo que tenía que ofrecer como candidata a diputada era gestiones de apoyo a sus vecinos en el distrito en el que vive, además de que sabe elaborar proyectos para Pymes como licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Bazán aseguró que estos pronunciamientos sólo suman y abonan al proyecto de Loera

