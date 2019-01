Declaran ministeriales en caso de asesinato de un detenido

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte con relación al homicidio de un detenido en la sala de mando de la Primera Comandancia de esa corporación en junio del 2018 ha incluido la declaración de unos cuatro agentes del Ministerio Público (MP) y de cerca de diez policías ministeriales.

Por ese delito ya fue detenido y puesto a disposición de un Tribunal de Control el ahora expolicía ministerial Abel Eduardo García Campos, acusado del delito de homicidio calificado.

A él y a otro elemento de la FGE actualmente prófugo se les señala como responsables de haber matado a golpes a César Hernández Sustaita el 13 de junio de 2018 cuando presuntamente lo tenía sometido a un interrogatorio, que incluyó golpes en el pecho y la utilización de una bolsa de plástico para simular que lo iban a asfixiar.

Al formular cargos legales en contra de Abel Eduardo García, un agente del MP adscrito a la Unidad de Control Interno indicó que el 13 de junio del 2018 entre las 10:00 y las 15:00 horas, García Campos y otro ministerial trasladaron al detenido César Hernández Sustaita a la sala de mando de la Primera Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGE Zona Norte, ubicada en eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, donde lo golpearon en repetidas ocasiones.

Los ministeriales presuntamente le causaron a Hernández Sustaita una contusión profunda de tórax consecutiva a trauma torácico.

En la necropsia practicada a la víctima se determinó que sufrió 25 lesiones, entre contusiones, escoriaciones y equimosis violáceas en la cara, el pectoral izquierdo, en región esternal, en fosa ilíaca, en los hombros, las rodillas, en una pierna, en el muslo derecho y en el pecho.

Al parecer la golpiza propinada por los servidores públicos le causó al detenido lesiones en el corazón, lo que provocó la falta de irrigación de sangre y laceración de pulmones.

Entre los agentes estatales que han rendido declaración se encuentra el coordinador regional de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien afirmó que a él solo le avisaron que un detenido había reportado sentirse mal y cayó muerto.

“El 13 de junio aproximadamente a las 13:15 horas la comandante Karen Armendáriz me avisó que un detenido se había puesto mal, fui de inmediato a ver qué pasaba y cuando llegué me percaté de un detenido en mal estado de salud y el agente Abel García me dijo que lo estaban entrevistando cuando se puso mal y cayó al suelo; después la doctora nos dijo que había fallecido. Que en relación a la salida provisional de los detenidos, se realiza mediante un formato que firma el agente que va a entrevistar al detenido”, declaró Zuany Portillo.

Otro agente ministerial que declaró es el oficial que recibió a César Hernández Sustaita el 12 de junio a las 16:26 horas, quien dijo que el arrestado llegó a la Fiscalía caminando por su propio pie y no le observo ningún malestar y Hernández tampoco le manifestó estar enfermo.

Otro agente que rindió declaración es el oficial que el 14 de junio de 2018 se percató que los ministeriales presuntamente responsables del homicidio de César Hernández habían huido. Ese elemento señaló haberse enterado que Abel Eduardo García y el ministerial actualmente prófugo pidieron permiso para ir a “un lado” y después él encontró en la cajuela de un carro oficial las armas, corta y larga, la placa y el radio de Abel.

También se tomó declaración al coordinador de la Unidad del Centro de Detención Provisional, Fernando Aparicio Díaz; a la coordinadora de la Unidad de Homicidios, Nancy Furlong de la Cruz y a las agentes ministeriales que a las 10:00 horas del 12 de junio entregaron a la hoy víctima luego de recibir una orden de salida provisional del área de Separos, documento que fue firmado con la nomenclatura “Fox 1” que al parecer correspondía a Abel Eduardo García, entre otros servidores públicos.

Inicialmente el comandante de Asuntos Internos de la Zona Norte, Dan Gerardo Fonseca Torres, asesinado el pasado 9 de agosto del 2018, llevaba esta investigación.

