Declaran médicos por muerte de niña

Ciudad Juárez— Personal médico del Hospital Juárez se presentó ayer a rendir declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento que determinará si la enfermera acusada de haber matado a cuchilladas a su hija de dos años es culpable o inocente.

La procesada es Linda Elizabeth Ávalos Medina, quien ayer lució muy tranquila.

Los hechos sucedieron el 12 de febrero de 2019 alrededor de las 17:40 horas en el interior de una casa ubicada en la calle Humberto Martínez Grulla de la colonia Granjas de Chapultepec en perjuicio de una niña.

La pequeña se desangró debido a que le fue lacerado el pulmón izquierdo.

Inicialmente se había señalado que Linda Elizabeth Ávalos había pretendido suicidarse pero ayer las agentes del Ministerio Público (MP) a cargo del caso presentaron al Tribunal de Enjuiciamiento unitario, a cargo de la jueza Rocío González Lara, al médico que la atendió, quien refirió que la paciente presentó dos heridas superficiales que se clasificaron como aquéllas que no ponen en peligro la vida.

El doctor también explicó que no sabe cuánto tiempo había trascurrido desde que las pacientes ingresaron al momento que él llego al nosocomio pero estimó que posiblemente unos 30 minutos porque ya se habían obtenido placas del tórax de Linda Elizabeth y al verlas él determinó que no presentaba un daño de consideración y pidió ver a la segunda paciente, la niña. Pero al tenerla a la vista “supe que estaba finada y yo no tenía nada que ofrecerle, por lo que regrese con la primera paciente”.

El médico suturó las heridas de Linda Elizabeth y después elaboró el certificado de defunción de la menor, en el que asentó que presentaba dos heridas en el hemitórax izquierdo; así lo señaló el profesionista al Tribunal.

Después del doctor rindió declaración el enfermero Alfonso Daniel Rangel Verdusco, quien señaló que esa tarde del 12 de febrero estaba en el área de administración del Hospital Juárez esperando una comida cuando vio que una compañera enfermera de nombre Yulisa, quien iba entrando al nosocomio cargando una niña, y el esposo de ella llevaba en brazos a una mujer y pudo observar sangre. Por lo que de inmediato les asignaron camillas a ambas pacientes e iniciaron las maniobras.

El enfermero dijo que la niña ya no presentaba signos vitales, por lo que se enfocaron en la adulta ,quien estaba muy alterada, gritaba y preguntaba por el estado de salud de su hija, pero lograron ponerle una bata, canalizarla y tomarle unas placas del tórax.

El testigo también contó que Yulisa le comentó que la niña a lo mejor había sido atacada por Linda Elizabeth y luego supo que el papá de la víctima es policía municipal, por lo que optaron en cerrar las puertas del hospital en prevención de que se presentara algún incidente.

Además expuso que llegaron al lugar agentes municipales, compañeros de trabajo del padre de la niña, y les pidieron que desalojaran el lugar y después arribaron agentes ministeriales.

