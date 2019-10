Declaran ilegal la detención de mujer durante cateo

Un Tribunal de Control ayer declaró ilegal la detención de una mujer que fue arrestada tras los cateos que efectuó la Fiscalía Estatal luego de que cinco personas fueron detenidas por presuntamente presentar documentos falsos en el Consulado de Estado Unidos en Ciudad Juárez.

La jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras determinó que fue ilícita la aprehensión de Flavia Mayela Janeth Salazar Ávila porque no había ningún delito que perseguir y consideró que la actuación de los policías ministeriales y del agente del Ministerio Público (MP) que dirigió el cateo fue ilegal, pues no se probó que contaran con la orden de inspección al inmueble.

Salazar Ávila fue acusada de haber incurrido en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque en la casa cateada se localizaron 50 mil 350 pesos.

Además de ella, también fue puesto a disposición del Tribunal el salvadoreño Wilber Antonio Villarta Cortez acusado del delito de desobediencia y resistencia de particulares. Él es vecino de Salazar y de acuerdo con su abogado defensor, él era ajeno a la situación.

En la Novena Sala de los juzgados locales se llevó a cabo una audiencia para que un agente del MP le solicitara a la resolutora que declarara licita la detención de Salazar y de Villarta. por ello dio a conocer que el lunes pasado a las 15:00 horas varios elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento a la orden de cateo 4737/19 por el ilícito de falsificación, alteración y uso indebido de documentos en una casa ubicada en la calle Centeno número 6269 de la colonia El Granjero.

El representante social dijo que los estatales buscaban evidencias material y computadoras. Pero Flavia Mayela les negó el acceso a la propiedad y Wilber Antonio agredió a los elementos con un lenguaje soez y agresivo al gritar “policías no valen v...” y les impidió la entrada a la casa de la calle Centeno además de gritar que a ellos no los podía tocar, ni arrestar y que si lo hacían saldrían de inmediato.

El agente del MP le señaló a la jueza que al entrar a una de las recámaras de la casa, los elementos encontraron sobre un buró una “fuerte cantidad de dinero”, 50 mil 350 pesos, y le preguntaron a Flavia Mayela a quién le pertenecía el efectivo y de qué actividad provenía. Ella respondió que el dinero era de su propiedad y lo había ganado trabajando pero, refirió el fiscal, no presentó recibos de pago.

Por lo que al no acreditar la procedencia del dinero, los policías le indicaron a Flavia Mayela que la iban a detener por ser sospechosa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Wilber también fue asegurado por la presunta resistencia al cateo, precisó el fiscal a la jueza de Control.

Ambas detenciones se formalizaron a las 16:00 horas del lunes pasado. El abogado defensor de Flavia Mayela expuso al Tribunal que en la carpeta de investigación no obran las órdenes de cateo y afirmó que no estaba acreditada la comisión de un delito y por ello no nació a la vida jurídica la flagrancia y no había motivo para arrestar a su representada.

El litigante particular también dijo al tribunal que es absurdo que los policías pidieran la comprobación de la procedencia del dinero pues el artículo 9 de la Ley Aduanera indica que cualquier persona puede introducir o sacar del país así como trasladar hasta 10 mil dólares sin que sea necesario dar razón de dónde viene, y agregó que si se trataba de eso la jueza local incompetente pues sería un delito de materia federal.

“No se cumple con lo establecido en la Constitución en el artículo 16 párrafo 11 que señalar los requisitos para ejecutar una orden de cateo, que son determinar qué van a buscar, en qué parte de la casa se va a buscar y debe estar firmado o avalado por testigos.

En la carpeta de investigación no hay actas circunstanciadas del cateo, esto fue una violación a los derechos de mi representada porque la ponen en un estado de desventaja con el MP”, argumentó el defensor.

Al final la jueza concluyó que la detención de Flavia Máyela Janeth Salazar Ávila sí fue ilegal porque no había delito y por tanto no existía flagrancia.

En relación a Wilber Antonio la resolutora consideró que el arresto fue legal.

escuchó la formulación de cargos y le impuso como medida cautelar la obligación de que se presente cada 15 días ante el personal de Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) al rechazar la cautelar de prisión preventiva que pedía el fiscal.

La jueza programó otra audiencia para el próximo martes a las 11:15 horas a fin de determinar si vincula o no a proceso a Wilber, quien es un universitario nacido en Salvador y emigró a Ciudad Juárez donde espera el proceso para ingresar legalmente a Estados Unidos.





