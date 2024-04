Declaran culpables a dos homicidas

Ciudad Juárez.- Hugo Alonso C. L. e Irving Alberto C. C. fueron declarados penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por un Tribunal de Enjuiciamiento Oral, por un ataque de 2020, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida demostró que ambos acusados son responsables de la muerte de Luis Felipe S. E., en hechos en los que otro hombre no identificado públicamente por la representación social resultó gravemente herido.

Los hechos se registraron el día 15 de diciembre del año 2020, durante una persecución vehicular en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Adolfo López Mateos, en donde los ahora condenados dispararon con armas de fuego contra las víctimas.

El 27 de abril del año 2022, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron órdenes de aprehensión en contra de Hugo Alonso C. L., e Irving Alberto C. C., en el Centro de Reinserción Social número tres, en donde se encontraban recluidos por otros delitos

Tras dictarse el fallo condenatorio, el Tribunal fijó para el próximo viernes 26 de abril la fecha para llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en que se conocerá tanto la pena privativa de la libertad como multas y montos por reparación de daños que deberán pagar.

Ambos hombres fueron detenidos en enero de 2021, señalados como los presuntos responsables de al menos 25 homicidios en la ciudad, ataques a agentes preventivos estatales y un modo de operación que incluía el acecho a víctimas previo al ataque y hacerse pasar por poliestatales para generar animadversión por parte de los grupos delincuenciales hacia la corporación.