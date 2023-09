Declara menor sobre abusos de su madre

Ciudad Juárez.- “Me tocó aquí con su mano (indicando el área genital) y me puse a llorar cuando me picó y me salió sangre”, relató una niña la violación perpetrada presuntamente por su madre, quien fue acusada formalmente de los delitos de violación agravada, violencia familiar y trata de personas en modalidad de mendicidad forzada el pasado 28 de septiembre.

Ese no era el cargo inicial por el que fueron detenidas Ukyo A. S. ni Laura Edith S. R. Ellas fueron detenidas en primera instancia, el 25 de septiembre, porque presuntamente habían golpeado y maltratado físicamente a la niña, a quien obligaban a pedir dinero afuera de plazas comerciales al sur de la ciudad.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de Zona Norte, realizó estudios médicos y psicológicos de la niña, tutelada en todo momento por la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno del Estado. Estos fueron expuestos durante la audiencia inicial de las mujeres en la sala 21 de Ciudad Judicial.

“Mi mamá me dijo que me iba a vestir como gatita de Halloween, pero llegó mi papá (nombre omitido) y me defendió y le pegó a mi mamá”, abundaba el testimonio de la menor de edad leído durante la audiencia inicial de la madre y la tía.

La niña acusó que la golpeaban en la mano, en las nalgas, en las piernas, en la boca, con un cinto, con “la chancla” o con la mano, por no recibir dinero afuera de las tiendas o una vez que se defecó encima, en lugar distinto al sanitario.

Post estrés agudo por los daños de los abusos fue el resultado de una evaluación psicológica de médicos parte de la FEM.

Observaron también un estado de vulnerabilidad dada la falta de una red de apoyo, y negligencia en su entorno, además de que fue víctima de violencia de género, lo que la coloca en un riesgo aun mayor.

Exámenes físicos revelaron moretones en todo el cuerpo, quemaduras en otras zonas, así como cortadas en las manos, y las huellas de un desgarre en sus genitales derivado de una posible violación. Le fue diagnosticado, a su vez, síndrome de Kempe, una afección observada luego de una sacudida intensa en la primera infancia.

Ante estas evidencias y los numerosos testimonios recabados por el Ministerio Público de vendedores de tiendas donde presuntamente solía ir a pedir dinero la niña acompañada de las dos adultas, la defensa no presentó argumentos durante esta parte del proceso.

Ambas mujeres adultas fueron acusadas formalmente y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, dada la falta de red de apoyo para la menor de edad, la ausencia del padre para custodiarla y el riesgo de fuga.

