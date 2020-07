Decisión de reapertura es de Salud: Gobernación

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante la campaña “Estamos listos” que lanzaron centros comerciales de la ciudad para buscar que les permitan abrir sus puertas al público, la titular de Gobernación en la Zona Norte, Maribel Hernández, indicó que ésa será una decisión que deberá determinar el Comité de Salud, sin embargo, aseguró que la autoridad será muy estricta para que los comercios cumplan con todos lineamientos contra Covid-19.

“Nosotros buscaremos que no se salgan del orden y cumplan con todos los lineamientos, queremos ser una guía y un canal para resolver cualquier duda, el tema de la reapertura no lo determinamos nosotros, hay un Comité de Salud que junto con el gobernador decidirá si es conveniente o no que puedan abrir”, dijo.

La funcionaria indicó que existe una constante comunicación con Rogelio González Alcocer, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que ayer en coordinación con otros organismos empresariales anunció la campaña “Estamos listos”.

Dicha campaña tiene como finalidad demostrar a las autoridades que los diferentes centros comerciales de la ciudad cumplen con todos los lineamientos sanitarios para volver a operar.

Entre las medidas que seguirán estos establecimientos se destacó el uso obligatorio de cubrebocas, registro de temperatura y la aplicación de gel antibacterial antes de entrar, así como la instalación de tapetes desinfectantes, además de que incrementarán hasta en un 20% el número de guardias de seguridad para apoyar a los clientes.

“Ya teníamos conocimiento de todos estos protocolos que están haciendo las plazas comerciales, nos hemos estado reuniendo con ellos desde la primera semana de cuarentena. Hay un pleno reconocimiento a este esfuerzo que están haciendo, sin embargo, la decisión de que puedan regresar a las actividades no recae en Gobernación, sino el Comité de Salud”, comentó Hernández Martínez.

“Debemos colaborar todos, las autoridades de los tres niveles de gobierno y empresarios para afrontar este reto del coronavirus, sin duda, el desafío más grande tiene que ver con el control de la población, pero es justo el reclamo que hacen los comerciantes, de nuestra parte decir que cuentan con el apoyo de la dependencia en caso de que se les autorice abrir, sin embargo, seremos muy vigilantes de que cumplan con todas las recomendaciones”, agregó.

La titular de Gobernación en la Zona Norte indicó que la dependencia que ella encabeza buscará ser un canal y guía para resolver cualquier duda que pudieran presentarse ante los representantes de asociaciones y cámaras empresariales.

“Creo que vale la pena escucharlos y ver el proyecto que han desarrollado, la obligación que tenemos es generar un canal con el Comité de Salud y el gobernador, ellos van a contar con el apoyo de esta dependencia para que todo se mantenga en orden”, dijo. Según datos de Canaco, las pérdidas económicas para las 31 plazas agremiadas a la cámara suman 2 mil millones de pesos, luego de 17 semanas de cierre, mientras que 450 negocios no lograron sobrevivir a la crisis del coronavirus.

