Decide juez hoy si conductor de Hummer sale de prisión

Cortesía / Aurelio G.O.

Ciudad Juárez— El conductor del vehículo Hummer, que atropelló y dio muerte a una pareja de adultos mayores el pasado 11 de octubre en la colonia Palo Chino, podría salir hoy de prisión si el agente del Ministerio Público de la Fiscalía no demuestra que existe riesgo de que escape, para que enfrente el proceso en libertad.

El fiscal Jorge Nava informó que Aurelio G.O., de 53 años, está acusado del delito de homicidio imprudencial y no doloso, por lo que la suerte del imputado se decide hoy jueves al mediodía frente a un juez, en la audiencia de vinculación o no a proceso que se celebrará en la Ciudad Judicial.

Ante ese delito existen diversas medidas cautelares para que el imputado no quede detenido, salvo que el juez considere que es un peligro para la sociedad o que pueda sustraerse de la justicia, lo cual debe demostrar el representante de la Fiscalía para pedir la prisión preventiva en su caso, según se explicó.

La noche del pasado domingo el presunto responsable quedó preso en el Cereso en la audiencia inicial de formulación de imputación.

Un juez de Control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para Aurelio G.O., de 53 años, luego de que estuvo prófugo por seis días, después del accidente.

El juzgador tomó esa decisión porque el abogado defensor no garantizaba la comparecencia del imputado en libertad a la audiencia de vinculación a proceso, fijada para este jueves.

Además se tomó en consideración que el acusado no prestó auxilio a las víctimas, la pareja de esposos conformada por Sonia Rivera y Rafael Delegado, quienes fallecieron a los 85 y 72 años de edad respectivamente en este accidente.

Aurelio G.O. es señalado como el conductor que arrolló y mató a la pareja de ancianos el pasado domingo 11 de octubre en las calles Basalto y Del Rayo, de la colonia Palo Chino, a bordo de una camioneta Hummer, en la que se dio a la fuga.

El vehículo fue localizado por la Fiscalía casi una semana después en una vivienda de la calle Chichen Itzá, en la colonia Ricardo Flores Magón.

Aurelio G.O fue detenido con orden de aprehensión el pasado sábado, dio a conocer Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.

Nava dijo que es necesario legislar respecto a delitos imprudenciales, ya que en este caso sólo el homicidio imprudencial se le pudo fincar como cargo y tiene varias medidas cautelares, que no son únicamente la prisión preventiva, mientras lleva el proceso.