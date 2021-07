Décadas con el drenaje tapado

Ciudad Juárez— Habitantes de la colonia Plutarco Elías Calles y parte de la Emiliano Zapata, aseguran que tienen décadas con problemas de brotes de aguas negras de las alcantarillas, además de que también sale ya de los registros de sus viviendas, y a pesar de los llamados a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no han atendido el problema.

Es tanto el tiempo que tienen con esta situación, que una cuadra de la calle Isla Elba, en el cruce con la General Treviño, ya tiene maleza con plantas de más de un metro de altura, además de que se han acumulado grandes cantidades de basura, llantas y tierra que arrastra el agua de las partes más altas.

“Tengo 30 años viviendo aquí y desde entonces tenemos problemas con el drenaje tapado, rara vez vienen los de la Junta de Aguas a ver qué pasa, pero sólo eso hacen, ven como está el problema, nos dicen que van a traer maquinaria para limpiar las alcantarillas, pero ya no regresan”, aseguró molesta Sonia López.

Su casa se encuentra en la esquina de las calles General Treviño y Hawái, pero además de que el agua residual pasa por las dos arterias, también brota ya del registro de su vivienda, pues al taparse la alcantarilla de la calle por la tierra, el agua busca salida, dice la mujer.

“De casi todas las casas salen aguas negras, mire la del frente y la que sigue y otras más, y no podemos hacer nada, tenemos que aguantar los malos olores que despiden, los zapatos se nos quedan impregnados del olor de lo que caminamos entre tierra mojada con aguas residuales”, señala.

Comentó que el año pasado pavimentaron la calle General Treviño y otras del sector, por lo que esperaban que resolvieran el problema, pero no se hizo nada.

“Yo le puse unas cobijas viejas al registro y logré que no salieran chorros de aguas negras, pero sigue saliendo en menor cantidad y de todos modos tengo que soportar el mal olor”, dice Rosalinda Ortiz, quien reside frente a la casa de Sonia.

Considera que su situación no es tan mala como la pasa su hija, quien vive metros más adelante, por la calle Hawái, ya que frente a la vivienda de ella se ha acumulado una gran cantidad de agua residual y hay un enorme charco que inunda las casas adyacentes cuando llueve, como ocurrió el domingo.

Nancy Pérez, quien vive por esa arteria, comenta que la situación se complica para ellos cuando llueve, ya que aumenta el caudal que va por la calle y se trata de agua de la lluvia mezclada con aguas negras.

Comentaron que ya han presentado reportes en la JMAS, uno de ellos con el número 111388, pero de acuerdo con personal de la oficina de Comunicación Social de la dependencia, ese número de reporte no existe.

Corazón Díaz, titular de la citada oficina, dijo que los reportes para atención de algún servicio en la JMAS se pueden hacer al teléfono 656-686-00-73, pero si no hay el reporte sobre alguna situación que competa a ellos, la dependencia no se puede enterar si no hay registro.

Se hunde banqueta y pared en unidad deportiva

En la misma calle Isla Curazao, donde se encuentra la unidad deportiva del sector, la lluvia del domingo provocó que se hundiera la banqueta y parte de la cimentación, sin que se haya hecho algo para advertir de ese percance a la población.

De acuerdo con vecinos de la zona, la lluvia provocó que la cimentación se derrumbara y eso dio a origen a que también la banqueta se hundiera en un tramo de alrededor de 20 metros de longitud.

El titular de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, dijo que en colonias del surponiente de la ciudad se encuentran trabajando cuadrillas de la Dirección de Obras Publicas y de Servicios Públicos Municipales en la limpieza de calles y otras áreas que quedaron con grandes cantidades de tierra y arena después de la lluvia del domingo pasado.

Comentó que de acuerdo con informes que tiene la dependencia, la situación se ha normalizado en la ciudad luego de las lluvias, y donde había mayor problema era en el surponiente, con la acumulación de tierra en las calles.

