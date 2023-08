Deben hasta 10 mp por revalidación

Ciudad Juárez.- Las personas que deben la revalidación vehicular del año 2022 y anteriores ya tienen la multa de 6 mil pesos que aparece en el sistema; sin embargo, pueden acceder a descuentos, dijo el titular de Recaudación de Rentas, Rogelio Loya Luna.

El funcionario indicó que a las personas a quienes ya les apareció dicha sanción, si deben del 2022 y anteriores, su saldo ya supera los 10 mil pesos, por lo que pueden acceder al programa de descuentos del 70 por ciento, con el cual prácticamente no pagarían dicha cantidad.

“Todavía tenemos el programa donde si deben más de 10 mil pesos, del 22 para atrás, se les descuenta el 70 por ciento, o sea, esa multa en realidad no la pagarían, no pagarían los 6 mil, pagarían como mil 500 pesos de la multa, ya quitándoles el 70 por ciento, todos los que deben del 22 para atrás, ahorita ya deben más de 10 mil pesos porque ya traen la multa”, recalcó.

Además de que también se les puede hacer un convenio para que puedan pagar en abonos, añadió.

Dijo que a quienes adeudan el 2023 aún no les aparece la multa en el sistema, y a quienes tienen pendiente el pago de años anteriores se les envía una invitación a pagar, pero no una notificación.

“Yo creo que ya pasando este mes, entonces sí van a ser requeridos”, mencionó.

Además de los 6 mil pesos de la multa, la persona que es notificada debe pagar un costo extra de alrededor de 200 pesos.

En las cifras que refirió ayer el funcionario, el 35 por ciento del padrón vehicular de la ciudad, es decir, 233 mil 100 vehículos, adeudan el pago de la revalidación. El padrón vehicular actual es de 666 mil vehículos.

Detalló además que 110 mil unidades, es decir, el 16 por ciento del padrón, no tiene las nuevas placas.

“No necesariamente no las han pagado, no las tienen porque a lo mejor no han hecho documentación o algo, a lo mejor sí las pagaron pero no han recogido las placas, porque esa información es de los que tienen placas y los que no tienen que no necesariamente es porque las deban”, comentó.

