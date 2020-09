Deben comparecer antes del 25 de septiembre

Ciudad Juárez— Hasta el 25 de septiembre tendrán los concesionarios de transporte público y de personal para comparecer por escrito ante las autoridades estatales de que sus permisos se encuentran en orden y evitar así la cancelación definitiva de los mismos, anunció el gobernador, Javier Corral.

“Es aplicar la ley, es llevar a cabo el programa de reordenamiento, modernización del transporte urbano y de personal en el estado, luego de la reciente reforma integral a la Ley de Transporte”, dijo.

El pasado 5 de septiembre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el Artículo 112 de la Ley de Transporte de Chihuahua.

En el documento se especifica que el estudio realizado tuvo como objetivo localizar y conocer el estado actual y real en las ciudades de Chihuahua y Juárez, respecto al servicio en las modalidades de concesiones a transporte colectivo urbano y permisionarios de transporte especial para trabajadores.

Como resultado de dicho estudio, se arrojó que existen concesiones y permisos que no están operando, no se encuentran al corriente con el pago de derechos respectivos, o no cuentan con una unidad registrada para dar el servicio.

Corral Jurado incluso destacó que se tuvo conocimiento de una red de transferencia de los permisos que operaba de manera irregular.

Respecto al tema de la regularización de autos “chuecos”, Corral Jurado indicó que el problema se debe a una falta de cultura de la legalidad y no a un tema de delimitación de recursos.

