Deben autoridades investigar: diputada

Ciudad Juárez.— La instalación de empresas como Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. en esta ciudad, que ofrece inversiones con altos rendimientos, debe ser motivo de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) al existir un sinnúmero de irregularidades que impactan a los ciudadanos, dijo ayer la legisladora María Antonieta Pérez.

Lo más grave en todos estos casos de fraudes, como el cometido por Aras Bussines Group, es que el Notariado Público, la Comisión Nacional Bancaria, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) y otras entidades no están haciendo bien su trabajo, afirmó.

“Los notarios andan constituyendo estas asociaciones. Yo aquí no veo quién es la autoridad que ande cerrando y verificando a este tipo de financieras, nadie lo está haciendo y ésa es una omisión en perjuicio del ciudadano”, expuso.

La compañía Vitas está registrada como Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).

“Básicamente somos una promotora de inversión; lo que hacemos es captar capital y eso lo destinamos para financiar proyectos que ya tenemos planeados con anticipación”, precisó a El Diario Roberto Ceja, uno de los subgerentes comerciales de Vitas en esta frontera.

Ceja atendió la entrevista en un local del segundo piso del edificio Punto Alfa, ubicado en Campos Elíseos, donde la compañía, explicó, opera desde abril pasado.

Aun cuando una presentación sobre los servicios indicó que se trata de una “empresa con experiencia de más de 30 años en servicios financieros con presencia a nivel nacional”, el Registro Público de Comercio (RPC) señala que Vitas Consulting –que se promociona como Vitas Financial– se formó en la ciudad de Chihuahua el pasado mes de marzo como SAPI de Capital Variable.

Agregó que Vitas forma parte de un grupo de empresas como Vité Seguros y Asistencia, Vitüs Inc y Vitauto.

También mencionó que, si bien la empresa no cuenta con activos a su nombre, a la fecha los recursos se destinan para financiar la construcción de Vitas Tower, un proyecto de edificio en la zona de la presa El Rejón, en la ciudad de Chihuahua.

Otra parte de la presentación mostrada apuntó cinco categorías de dividendos de entre 3.5 y 8.5 por ciento sobre el capital invertido.

‘Bomba de tiempo’

Por separado, el diputado panista Gabriel García Cantú advirtió que este tipo de empresas, entre las que mencionó a Aras y a Vitas, son una “bomba de tiempo”, pues funcionan con base en un esquema “piramidal” que, previó, causará un desfalco a los participantes.

“(Llamo) a que los chihuahuenses o juarenses retiren de inmediato su dinero; lo que puedan retirar, si los contratos así lo llaman, para que puedan recuperar algo de los recursos y, si ya no están recibiendo los rendimientos, hacer la respectiva denuncia a la Fiscalía General del Estado”, alertó el legislador.

Este otoño, Aras se convirtió en noticia debido a las denuncias de falta de pagos de rendimientos, motivando la presentación de cientos de quejas ante el Ministerio Público del estado.

En noviembre, también, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un boletín informando que Aras carecía de autorización para captar capital.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó la CNBV.

La diputada local María Antonieta Pérez dijo que en Juárez ,decenas de personas que se dicen defraudadas por Aras Bussines Group aportaron documentos para que la Defensoría Pública armara 50 expedientes para presentarlos ante un juzgado civil y por esa vía lograr el rescate del patrimonio invertido.

“Mi teléfono no ha dejado de sonar, me han llamado de Chiapas, Durango, Michoacán y muchos otros estados, de personas que buscan sumarse a la denuncia colectiva que estamos armando en Chihuahua contra esta empresa”, afirmó la legisladora.

Explicó que este próximo lunes dará a conocer la dirección del local donde quedará fija la atención a los afectados de ésta y otras SAPIs fraudulentas.

Además, entre martes y jueves llevará el tema a la Tribuna del Congreso estatal, a fin de exhortar a la Fiscalía General del Estado a ampliar las investigaciones contra estas empresas que operan sin ningún control.

“Ante el número de afectados necesitamos que otras fiscalías inicien las investigaciones en otros estados, y buscar que otras instancias del Gobierno federal se involucren”, precisó.