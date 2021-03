Deben alumnos 45 mdp a UACJ por prórrogas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Desde 1994, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ha acumulado una cartera vencida por concepto de prórrogas de 45 millones 106 mil 844 pesos, de los cuales más del 50 por ciento no podrá ser recuperado.

Entre las vías de cobranza de la UACJ se encuentra la condonación de un porcentaje de la deuda a cambio de la liquidación del resto, pero también la retención del título universitario hasta que los estudiantes morosos cumplan con sus obligaciones ante la institución y salden sus deudas, informó Rafael Ruvalcaba Ramírez, subdirector de Contabilidad.

Del monto total, acumulado hasta el 28 de febrero de este año, 43 millones 763 mil 621 pesos corresponden a prórrogas por concepto de inscripción otorgadas a estudiantes nacionales y un millón 343 mil 223 pesos a alumnos del extranjero, señaló.

“Hay adeudos de hace 20 años de alumnos que se dieron de baja (…) se van los alumnos, dejan algún adeudo y ya no lo podemos conseguir. Inclusive nos piden que dictaminemos si son incobrables, pero es gente a la que ya no es posible pedirles el pago”, explicó el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar.

El contador Ruvalcaba estimó que del monto acumulado es recuperable lo correspondiente a prórrogas otorgadas del 2016 a la actualidad. Si bien no especificó una cifra, de acuerdo con declaraciones que dio a los medios de comunicación, durante el 2016 la deuda rondaba los 30 millones de pesos, por lo que lo recuperable corresponde a menos del 50 por ciento.

“Es una deuda muy antigua, son alumnos que en alguna ocasión ingresaron a la universidad, posiblemente hicieron algún trámite de alguna prórroga, alguna solicitud de pago, y no lo pagaron, entonces a lo largo de los años se fue acumulando”, señaló el rector de la universidad.

La universidad no tiene un desglose de qué porcentaje de la deuda corresponde a alumnos activos e inactivos, sin embargo, tanto el rector como el contador sostuvieron que la gran mayoría de la cartera vencida pertenece a estudiantes que ya no están en la UACJ.

Tampoco cuenta con un registro de cuántos de los alumnos no activos concluyeron su carrera y por adeudos no pudieron recoger su título, pero el contador especificó que “alumno que no cumpla con sus obligaciones ante la institución no se le entrega su título”.

Explicó que la UACJ ofrece facilidades de pago y descuentos para que los estudiantes puedan concluir su trámite de titulación.

El año pasado el Consejo Universitario de la institución acordó la aplicación de un 60 por ciento de descuento para alumnos de pregrado a cambio de la liquidación del 40 por ciento restante, pero aplicable únicamente sobre adeudos de los ejercicios fiscales anteriores al 2019, de acuerdo con el acta publicada en junio del 2020 en la página oficial de la UACJ.

“Es instrucción del señor rector que no molestemos a los estudiantes, ellos saben que tienen un adeudo y en determinado momento lo tienen que cumplir”, agregó Ruvalcaba, quien explicó que hay alumnos que a lo largo de la carrera acumulan varias prórrogas por concepto de inscripciones.

La deuda de los estudiantes aumentó a partir del 2010, cuando se registraron altos índices de violencia en la ciudad. “En aquel entonces los jóvenes mencionaban que no tenían dinero para pagar su inscripción porque su papá había cerrado el negocio, o los habían extorsionado, o se habían quedado sin trabajo”, explicó el contador.

Durante el actual semestre, correspondiente a enero-junio del 2021, la UACJ otorgó mil 859 prórrogas por concepto de inscripción, también dio 12 mil 348 becas institucionales (entre becas de excelencia y académicas), mil 364 son becas socioeconómicas, 463 becas deportivas o artísticas, 117 becas de Orfandad, 59 becas Compartir (para etnias de México) y 41 Becas Capacidades Diferentes.

