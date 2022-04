‘Debe México cambiar su política migratoria’

Ciudad Juárez— “México debe cambiar su política migratoria y dejar de ser un país de contención”, señaló el sacerdote y activista José Alejandro Solalinde Guerra durante el sexto conversatorio organizado por la dirección de Derechos Humanos del municipio, llamado “Ser Migrante en México”.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de fortalecer la economía de Honduras, Guatemala y El Salvador para que las personas no tengan que emigrar, lo que es bueno; sin embargo, no toma en cuenta que esos factores no son los que llevan a los centroamericanos a salir de su país.

Las personas “emigran por desplazamiento forzado, por peligro o porque están muriendo de hambre, no lo hacen por ese deseo aspiracional de hacer realidad el sueño americano”, señaló.

Además de ser sacerdote, Solalinde Guerra es defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde también ofrece orientación a los migrantes de América Central y América del Sur en su paso hacia los Estados Unidos.

Durante el conversatorio, que fue transmitido a través de redes sociales, destacó que el miedo que le tienen las personas a la migración es mucho más profundo de lo que se cree, ya que no es temor al fenómeno migratorio en sí, sino a la migración existencial.

“Mucha gente tiene miedo a la migración, algunos presentan incluso aprofobia, que es el rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, pero es como un gran espejo, porque somos nosotros mismos, son seres humanos igual que nosotros”, destacó.

Se reactivará la movilidad

Santiago González Reyes, titular de Derechos Humanos en el Municipio y coordinador del albergue del Gimnasio Municipal “Kiki” Romero, recordó que a través de la política del Título 42, Estados Unidos ha expulsado a más de un millón de migrantes sin ofrecerles una alternativa para solicitar asilo político o comparecer ante una corte migratoria para exponer su caso.

La eliminación del Título 42, a partir del próximo 23 de mayo, reactivará la migración en grandes grupos y provocará de nueva cuenta una gran oleada de personas dirigiéndose a los Estados Unidos, consideró Solalinde Guerra.

Durante el conversatorio, se dio a conocer que la mayor migración que se da en el mundo es hacia países como Estados Unidos, Alemania y Emiratos Árabes, mientras que México y la India ocupan el primer lugar en cuanto a las naciones de donde más emigran las personas, seguidos por lugares como Centroamérica y el Caribe.