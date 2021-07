Debe Estado 55 mdp al Municipio por el ecológico

La Dirección General de Ecología cortó con la oficina de Transporte Público del Estado porque desde la administración de César Duarte y en lo que va de la de Javier Corral adeuda 55 millones de pesos del engomado ecológico.

Margarita Peña Pérez, titular de la dependencia municipal, explicó que Transporte cobraba 400 pesos por el engomado como uno de los requisitos para actualizar los permisos de los concesionarios, monto que entregaba a Ecología porque su personal era el que hacía la verificación y colocaba el holograma a las unidades que la pasaban.

Sin embargo, agregó la funcionaria, la oficina estatal no ha hecho el pago desde hace 10 años.

“En el 2019 y 2020 tuvimos acercamiento con la Dirección de Transporte, pero la verdad no llegamos a ningún acuerdo porque me tocó cobrarles. Nos deben más de 10 años de los engomados, nos deben la administración de César Duarte y toda la de Corral”, aseguró.

“Yo entiendo que nos dijeran ‘no vamos a pagar un peso de la deuda de Duarte’, pero ya son cuatro años y medio de la administración de Javier Corral y no nos han pagado los engomados”, reclamó.

Peña Pérez expuso que debido a esta situación se suspendió la atención con los camiones “porque no se nos ha entregado el pago”, que en la actual administración estatal suma más de 15 millones de pesos.

Señaló además que los concesionarios estaban pagando en Transporte el engomado, pero no acudían a la verificación ecológica.

Refirió que el 5 de enero pasado habló con los transportistas y les dijo que ya no liquidaran el engomado ecológico en la oficina de Transporte, sino en Ecología, y que se les iba a cobrar 360 pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio.

“El convenio con el Estado yo nunca lo tuve en mis manos, al parecer no existe, fue un convenio cuando las dos administraciones emanaban del mismo partido. El convenio no existe de manera escrita, no está escrito, fue verbal, y la deuda sí existe, nosotros tenemos los reportes de que ese dinero no se ha pagado”, afirmó.

La directora de Comunicación Social del Estado en la Zona Norte, Ibeth Mancinas Miranda, dio a conocer que, efectivamente, en esta administración no hay ningún tipo de convenio que generara esa obligación con el Municipio.

“No hay un documento que genere la obligación para el Estado, aunado a que ese dinero no se cobra, no existe en la Ley de Ingresos del Estado”, mencionó.

La directora de Ecología expuso que la semana pasada, cuando iniciaron los operativos para detectar la falta del engomado ecológico, se multó a 109 transportistas por no traerlo y 10 camiones fueron retenidos por ser visiblemente contaminantes. Afirmó que de un padrón de 7 mil vehículos de transporte público, sólo mil 500 cumplen con el holograma.

La funcionaria dijo que las inspecciones las iniciaron porque los ruteros estaban incumpliendo con la verificación ecológica.

“El año pasado tuvimos una mejoría en la calidad del aire, por la pandemia. Ahorita todavía no alcanzamos los niveles de contaminación del 2019, entonces estamos aprovechando eso, porque no queremos retroceder. Aparte es una obligación tanto de ellos como de todos los que tienen un vehículo: verificarlo”, anotó la directora de Ecología.

La multa por no traer engomado ecológico, o tenerlo vencido es de 20 Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a mil 792 pesos, mientras que por contaminación son 30 UMA, o 2 mil 688 pesos.

El costo de la verificación ecológica para autos particulares es de 268.76 pesos, y para las unidades de transporte urbano y especial es de 376 pesos; la revisión deben realizarla cada dos meses porque son vehículos utilitarios y la combustión es de diésel, mencionó Peña Pérez.

