De traidor a la patria en Venezuela a albañil aquí

Ciudad Juárez.— Sin poder regresar a Venezuela porque, debido a que trabajaba como policía nacional, es considerado “un traidor a la patria” por haber salido de su país, Moisés ha trabajado como albañil y ha tenido que pedir el apoyo de los juarenses para poder comprar un celular y bajar la aplicación CBP One, en busca de una excepción humanitaria al Título 42.

Como él, migrantes de distintas nacionalidades no cuentan con un teléfono celular para descargar la aplicación a través de la cual la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) les otorga una cita para que crucen la frontera de manera regular.

Después de haber logrado llegar a Ciudad Juárez por segunda ocasión, a bordo del tren de carga, luego de haber sido expulsado de Estados Unidos a través del Título 42 a Nogales y de ahí haber sido enviado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a Hermosillo, el sudamericano logró un trabajo temporal y luego tuvo que pedir el apoyo de los fronterizos para comprar un celular, frente al cual se mantiene la mayor parte del día con la esperanza de obtener una cita para ingresar a Estados Unidos.

Cruzar la frontera

Moisés salió de su país la última semana de agosto y llegó a Juárez por primera vez el 20 de diciembre del año pasado, pero luego de dormir a la intemperie decidió cruzar la frontera el último día de 2022.

“Me metí de manera ilegal el 31 de diciembre, esa noche cruzamos como 500, pero pagué un pasaje hasta Denver el 4 de enero y subiendo a Denver me agarró Migración estadounidense, estuve preso como dos días, de ahí me sacaron por Nogales y me entregaron a Migración mexicana; Migración mexicana me llevó hasta Hermosillo, allá me soltaron y de allá tuve nuevamente que venirme para acá y ya el 12 ó 13 de enero llegué”, relató.

Dijo que al regresar a esta frontera encontró “mucha más gente”, y desde entonces ha atestiguado la llegada diaria de 20 a 30 personas en la iglesia en la que se encuentra, en donde algunos venezolanos y centroamericanos todavía no cuentan con un celular.

“Yo estuve recolectando algunas monedas, salía a pedir colaboración, y me gané días de trabajo también en la construcción. Aquí en México la gente sí que es parte de nosotros, porque se portan demasiado bien, aquí en Juárez se porta muy bien la gente. La Policía sí tiene unas que otras cosas, porque en realidad a veces nos ven en la calle y nos quitan dinero, lo poco que cargamos encima, Migración de verdad que nos trata a las patadas. Pero el pueblo de acá, ni qué decir, la gente es buena”, aseguró.

Aunque no ha logrado una cita a través de CBP One, Moisés está decidido a esperar en Juárez hasta que la consiga, ya que cambiarse de ciudad es “poner nuevamente en riesgo la vida” y no puede regresar porque será detenido por las autoridades de su país, de donde salió con el objetivo de ofrecerle una mejor vida a sus hijos.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone.