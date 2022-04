De sus manos nace su templo

Ciudad Juárez.— El templo del Pinole de Nuestra Señora de Guadalupe no sólo es el centro de la colonia Tarahumara, es también el lugar más sagrado para los rarámuris que viven en Ciudad Juárez, quienes trabajaron durante años para construirlo con sus propias manos.

Cada elemento del templo creado con ladrillos y botellas de vidrio tiene un significado especial para los “corredores a pie” o “de pies ligeros”, quienes basan su vida en torno a Onoruame, su Dios padre o madre.

José Alberto Guadalajara Chávez, uno de los primeros habitantes de la colonia creada hace cerca de tres décadas en esta frontera, también fue uno de los constructores del templo, recordó su hija, Rosalinda Guadalajara Reyes, líder de la colonia ubicada a las faldas de la sierra de Juárez.

“Mi papá, Indalecio y Raúl pusieron los diseños con las botellas de vidrio; en (salón) Cibeles nos regalaron muchas botellas, y otras las juntó la misma comunidad, cada vez que salían a la calle las recolectaban, algunos acudían a las cantinas a pedirlas, las mujeres cada vez que salían a la calle traían de cinco, de tres, de dos botellas”, relató.

En su construcción participaron todos: niños, hombres y mujeres, quienes actualmente suman casi 400 personas en unas cien familias, cuyas mujeres visten con coloridos trajes compuestos por amplias blusas y faldas de holanes, mientras que los hombres utilizan sólo en Semana Santa sus koyeras en la frente y calzones de manta.

“Fueron años, fueron como cinco años de preparación, desde las ideas y la recolección. Y la construcción duró como tres años”, recordó Rosalinda, quien trabaja principalmente con los niños y jóvenes para que no pierdan las tradiciones y su fe, aunque estén lejos de la Sierra Tarahumara.

Para comprar los materiales, los habitantes de la colonia se dedicaron a vender bolsitas de pinole en las iglesias de la ciudad y otras partes del estado. Los niños ayudaban a empaquetarlo, las mujeres hacían costalitos para venderlo en ellos y los hombres se encargaron de la construcción de la iglesia, recordó.

“Todos esos diseños son los mismos que tienen nuestros cinturones, son el camino, no son líneas directas, porque cuando sigues un camino derecho o fácil, por no batallar, a veces puedes dañar a alguien, puedes hacerle daño a tu hermano; por eso nosotros siempre optamos por caminos difíciles, porque al final lo que cuenta es que tú batallas pero valoras, te vas dando cuenta que las cosas no son fáciles”, explicó la rarámuri, de 37 años de edad.

En su exterior, los diseños también tienen picos, los cuales representan las montañas de la Sierra Tarahumara, recordó la originaria del municipio de Guachochi.

“Trabajó toda la comunidad para hacer la iglesia, vendíamos el pinole en iglesias de aquí, de Juárez, de Chihuahua, de El Paso y de Nuevo México. Mucha gente nos apoyó. Me acuerdo que fueron muy generosos con las donaciones en El Paso, Nuevo México, en El Señor de la Misericordia y en la Catedral de Chihuahua”, recordó Rosalinda.

Por dentro, el templo cuenta con un crucifijo de madera, y las bancas colocadas alrededor, para dar espacio a que los rarámuris realicen sus danzas a Dios dentro del propio templo.

Chartur, el capellán jesuita del templo rarámuri en esta frontera, es quien encabeza desde hace años las ceremonias en el templo del Pinole de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde cada Viernes Santo danzan en honor a Onoruame, para agradecerle por la vida y pedirle por toda la humanidad.

