De posible verde, ahora temen regreso al naranja

Luego de que a principios de esta semana se analizaba la posibilidad de que Juárez entrara a semáforo verde, ayer la Secretaría de Salud advirtió del riesgo de regresar al naranja, ante el alza repentina de contagios.

Pese a que hasta ayer no se había reunido el Consejo de Salud, el director médico en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, afirmó que están por estudiar la estadística para ver la tendencia de Covid-19, que determinará si cambia de color la semaforización.

“Si los casos aumentan en 24 horas y se mantiene esta tendencia inclusive podríamos ir del amarillo al naranja”, afirmó el médico, lo que significaría un paso hacia atrás.

Indicó que aunque la enfermedad ha estado más estabilizada en la Región Norte –que integran Juárez y otros 9 municipios–, existe el riesgo de que la incidencia pueda acrecentarse exponencialmente, generando un rebrote “que podría ser muy perjudicial”.

La Región Sur, con la capital del estado y 56 municipios más, se mantiene en semáforo naranja y podría ir al rojo, de riesgo máximo.

Sin embargo, de mantenerse controlada y a la baja la tendencia, Valenzuela Zorrilla no descartó la probabilidad de que pueda irse incluso al verde, de riesgo bajo, dando mayor flexibilidad a la actividades económicas y sociales en el estado próximamente.

Pero ello, dijo el servidor público, dependerá de las acciones que tomen en lo individual y colectivo los ciudadanos, mismos que –afirmó– marcan con su movilidad la curva epidemiológica que presenta la contingencia sanitaria por el coronavirus.

“Cada uno de los que formamos el estado, cada uno de los chihuahuenses, tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte por no confiarnos, por no relajarnos y menos pensar en que si alguien está vacunado ya no puede contagiar”, destacó el galeno.

Durante la pandemia suman en la entidad 53 mil 934 enfermos y 5 mil 169 decesos. En Juárez se han presentado 28 mil 710 contagios y 2 mil 652 fallecimientos.

