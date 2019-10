De nuevo sin tamiz en Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez— En el contexto de desabasto de medicamentos, materiales e insumos en los nosocomios del estado en Juárez, el servicio tamizaje metabólico dejó de ofrecerse de nueva cuenta en el Hospital de la Mujer, por lo que las madres son redirigidas por personal del nosocomio al Hospital de la Familia (Femap), donde se les cobra una cuota de 350 pesos por prueba, que deben pagar pese a limitaciones económicas.

Mujeres entrevistadas fuera del área de tamizaje del Hospital de la Mujer, madres de familia se quejaron de que los médicos del nosocomio les agendan sus citas para el tamiz de sus bebés a pesar de que tienen conocimiento de que el servicio no se les está brindando, lo cual les ocasiona pérdida de tiempo y dinero.

Valeria Senteno, de 16 años, quien el 17 de octubre tuvo a su bebé Valentina en el Hospital de la Mujer y le fue asignada una cita para el tamizaje para ayer 22 de octubre, tuvo que movilizarse con apoyo de su tía María Senteno, de 40 años, y sufragar los gastos de tamizaje en el Femap con apoyos familiares.

“Nos dijeron que ya no tenían material y nos mandaron al Hospital de la Familia y me van a cobrar allá 350 pesos”, dijo Valeria, y a su vez añadió su tía María: “¿Para qué se la ponen (la cita) si saben que no tienen material? Si ellos (los médicos) saben la condición, que le digan con anticipación”, indicó.

Cuestionados al respecto personal médico que no se identificó indicó que no se están haciendo las pruebas del tamizaje “por falta de material”.

“No hay material para el metabólico, ese es el pequeño problema por eso los mandan al Femap. Están faltando unas laminitas y otros utensilios que se utilizan con cada bebé”, se precisó en el sitio.

Asimismo, otra mujer que sólo se identificó como Elsa, de 48 años quien es madre de Fátima, de 19 años, quien de forma reciente se alivió en el Hospital de la Mujer, precisó que llevan esperando tres días para que se rehabilite el servicio de tamizaje, y que ayer se les indicó que debían esperar otros siete días.

“Resulta que no tienen los medios ni nada. Nos dijeron que no, que hasta dentro de otros siete días. A todos los bebés no les están haciendo la prueba del tamiz (…) Las traen a vuelta y vuelta”, indicó Elsa.

En el Femap, Diana Espinoza, de 22 años, y José Pérez, de 29, padres de la pequeña Melani, a la que llevaron al nosocomio privado para tamizaje luego de ser redirigidos del Hospital de la Mujer, indicaron que, al igual que a los casos anteriores, en el nosocomio del Estado les hicieron una cita previa a la que llegaron con dos horas de antelación, mismas que esperaron sólo para que les dijeran que no hay servicio.

“Deberían poner un letrero ahí de que no hay el servicio. Aquí (en el Femap) nos cobraron 350 pesos, y si es algo costoso ahorita que andamos con los cuidados de la niña, y aun así lo tuvimos que pagar. En la sala de espera sí había bastantes personas por lo mismo, tardamos como media hora”, dijo Pérez.

El pasado mes de abril, el servicio de tamizaje se canceló por cuatro días, lo que según personal del Hospital del Mujer afectó a cerca de 150 niños recién nacidos que se quedaron sin la atención.

Ante esto el Estado firmó un contrato con una empresa, cuyo nombre no fue brindado, para el restablecimiento del servicio, cuya falta se debió a una determinación federal de cancelar el tamiz para mejorar el servicio de licitaciones sin anticipar una solución inmediata. Este medio buscó la versión de la Secretaría de Salud ante los hechos pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.





