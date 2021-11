De nuevo hoy, amenaza de alza a ruteras

Luego de que la junta agendada para el pasado viernes se suspendió, hoy martes concesionarios de transporte público se reunirán con la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedue) para seguir analizando un incremento a la tarifa.

El as bajo la manga que dicen tener los transportistas adheridos a las secciones 1 y 2 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –que aglutina a prácticamente todas las líneas de ruteras que operan en Juárez– no ha cambiado: llegarán a dejar claro que sin aumento no habrá camiones nuevos.

“Así de sencillo”, expresó ayer el secretario general de la Sección 2, Carlos Hernández, de cara a la reunión programada a las 10 de la mañana en las oficinas de Gobierno del Estado, en “Pueblito Mexicano”.

Los agremiados a la CTM subrayan que para ellos es fundamental un incremento tarifario, luego de alzas al diésel y de la pandemia de Covid-19 que el año pasado los hizo operar con restricciones.

Hernández reconoció ayer, sin embargo, que actualmente la autoridad ya no los está limitando para operar con un cierto número de camiones en las calles ni con un aforo específico.

No obstante eso no les ha redituado, manifestó. “La gente no sale, está muy cuidadosa y no hay mucha ocupancia” dentro de los camiones.

Señaló que a la Sedue le insistirán en la intención de firmar una carta compromiso en la que el Gobierno estatal autorice cobrar 11 pesos si cumplen con los camiones nuevos, pero no se aplicará dicha tarifa hasta que los camiones ya estén rodando en Juárez.

“Esa carta compromiso nos abriría las puertas con las financieras para empezar a tramitar los créditos y estaríamos listos a la vuelta de tres meses con camiones nuevos”, aseguró el líder de los transportistas, quien además es concesionario de la Línea 1-A.

Recientemente el Consejo Consultivo de Transporte dio su aval, por mayoría, a un alza de 3 pesos para las ruteras en la frontera, sin embargo el Gobierno estatal manifestó su oposición, hasta que los autobuses no se modernicen.

Mientras tanto, usuarios del transporte fronterizo han manifestado su inconformidad, pues ya se han autorizado otros aumentos y el sistema no cambia, pues siguen circulando unidades obsoletas y los choferes dando mal servicio.