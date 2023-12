De nuevo, denuncian nepotismo de síndica

La síndica Esther Mejía Cruz se encuentra envuelta, nuevamente, en un asunto de nepotismo dentro de la dependencia.

Fuentes anónimas dentro de la Sindicatura revelaron que, además de familiares, tiene en la nómina a servidores públicos que gozan incluso dobles plazas en el servicio público.

Uno de ellos es el de Jesús Guadalupe Sánchez Romero, quien además de ser su asesor en el Municipio, goza de una plaza similar en la Cámara de Diputados.

En abril de 2022, Mejía Cruz ya había recibido señalamientos por conductas similares.

Entre los familiares que trabajan en el Gobierno municipal se encuentran el director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, quien a su vez tenía trabajando bajo su cargo a su hijo Bryan Roberto Briones con el cargo de bombero.

Además de su propio hermano Javier Mejía Cruz, quien ahora es policía municipal, además de los sobrinos y primos Efraín Mejía Baca, Dulce Anahí Mejía Ignacio, y María Elena Mejía Segoviano.

Sánchez Romero fue denunciado por esas fuentes anónimas, que afirmaron al mismo tiempo que trabaja para la diputada federal Susana Prieto.

El Diario confirmó que efectivamente goza de una doble plaza pública.

La Plataforma Nacional de Transparencia ubica, con cargo de Apoyo Técnico y de Servicios, que Jesús Guadalupe percibe en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados un sueldo bruto de 15 mil 318 pesos.

Adicionalmente, la Sindicatura del Municipio de Juárez le paga 36 mil 391 al mes por la plaza de “asesor”, asignado al área 300, de dicha dependencia.

En el listado de servidores públicos de la misma área bajo el mando de Mejía Cruz también aparece a quien identifican como su exnuera.

A esta mujer la tiene acomodada como “asistente administrativo”, puesto por el cual recibe un sueldo mensual bruto de 26 mil 813 pesos.

También su concuña, de nombre María Elena Durán Palacio, con plaza de auxiliar de área y salario bruto de 17 mil 896 al mes.

Asimismo a su sobrina Yolanda Guadalupe Calderón Ortiz, quien es coordinadora administrativa, y tiene uno de los sueldos más altos, de 41 mil 776 en la dependencia municipal.

Y quienes, afirman, son “familiares políticos”, Blanca Idssel Rodríguez Cortinas, como asistenta administrativa, con plaza de 18 mil 895 pesos brutos al mes, y Héctor Rivera Gutiérrez; éste último no aparece en la lista de empleados del área.

‘Investiguen lo que tengan que investigar’

La síndica reconoció que algunas de las personas citadas en este texto son sus familiares, pero pidió que a las autoridades pertinentes “que investiguen lo que tengan que investigar”.

Sobre Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, dijo: “Es mi exnuera desde hace siete años”.

Aceptó que tiene una relación directa porque la mujer es madre de su nieto.

“La mera verdad lo único que vi en ella es su espíritu de servicio.

En el caso de María Elena Durán Palacio, concedió: “Somos amigas, ella me ayuda y me ayudó mucho cuando era candidata y siempre me ha ayudado. (Ella) se encarga mucho de atender a los ciudadanos, la aprecian bastante y es todo lo que tengo que decir”.

Mientras que de Yolanda Guadalupe Calderón Ortiz, su sobrina, acotó: “No hay que estar hablando y hablando, mejor hagan sus investigaciones y ustedes van a comprobarlos”.

De Blanca Idssel Rodríguez Cortinas, comentó: “fíjese que sí, (es familiar) muy lejana. Haga de cuenta como sexta consanguinidad. Pueden investigar sus abuelitos, sus papás, toda su familia tiene nada que ver conmigo”.

Finalmente, por su asesor, expuso: “lo tengo de asesor desde que fui diputada federal. Él trabaja conmigo”. Y confirmó lo que sus empleados denuncian, que no está la mayor parte del tiempo en Juárez.