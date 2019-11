De las calles a los escenarios

Ciudad Juárez— A los 11 años de edad, Ever ya era todo un “señor pandillero” en una de las colonias del poniente de la ciudad, se juntaba con amigos del barrio y se enfrentaba a golpes con bandas rivales, llegó incluso a consumir mariguana y así, en ese ambiente, veía su porvenir cuando fuera adulto.

Pero así como tenía amigos pandilleros, también estaban los que seguían en la escuela y obedecían a sus padres, y fue uno de ellos quien lo acercó al Centro de Atención y Promoción Juvenil (CASA), en donde ahora, a cinco años de distancia, ya no está en una pandilla, estudia y no consume drogas.

Como Ever, son muchos los casos de niños y jóvenes de ambos sexos que han dejado las calles para unirse a las actividades de esta asociación civil y mejorar como personas. Como parte de lo que ahora hacen, varios de ellos participaron en el Cuarto Festival de Talentos Juveniles, evento efectuado en el teatro El Paseo y en el que se presentaron grupos interpretando melodías de varios géneros musicales, además de bailes, teatro y la venta de artículos que los mismos jóvenes elaboran.

Entre esos artículos que ofrecieron a los asistentes al festival están los pins de distintas imágenes, una tarea en la que participa Ever, un muchacho de 16 años de edad que decidió unirse a CASA después de andar en las calles vagando, peleando con otros niños y jóvenes y hasta consumiendo mariguana.

“Desde que tenía 11 años andaba en la calle agarrándome a fregazos con otros chavos del barrio, casi siempre sólo por el gusto de hacerlo, iba a la escuela a sexto año, pero faltaba mucho, eso no les gustaba a mis papás y aunque me daban con el cinto, de todos modos me escapaba para irme con los compas”, dice el adolescente, quien vive en la colonia Granito.





Cuentan sus experiencias a través del arte

Ever, a quien le apodan “El Tonka”, por unos zapatos de esa marca que usó por mucho tiempo, comenta que por andar en la pandilla le abrieron en una ocasión la cabeza al pegarle con una piedra; en otra lo detuvo la Policía y lo mantuvieron 24 horas encerrado y por lo que le dijeron, pensó que iba a quedarse por años en prisión.

Afortunadamente para él, amigos del barrio que acudían a CASA lo convencieron de que fuera a esta asociación civil y se uniera a los talleres y demás actividades que ahí desarrollan.

“Cuando llegué a este lugar me sentí bien, me cayeron bien los muchachos y las señoritas que me recibieron y me explicaron todo lo que hacen, no tuve problemas para participar con ellos en lo que me pedían”, dice el joven que ahora comenta con orgullo que ya no le llama la atención pelearse con otros o consumir drogas, además de que ya está por terminar la secundaria abierta y piensa continuar en la preparatoria y después estudiar Medicina, o ser militar.

Esta organización no gubernamental trabaja con alrededor de 3 mil jóvenes que habitan en distintas colonias de esta frontera, principalmente en la zona poniente y suroriente, a quienes se les ayuda a salir adelante en sus estudios y en diferentes actividades que emprenden para mejorar como personas, dice su directora, Teresa Almada Mireles.

Fue precisamente para reunir fondos con los que becan a niños y adolescentes, que se organizó el Cuarto Festival de Talentos Juveniles, en el que se presentaron bailes, teatro y grupos interpretando melodías de varios géneros musicales como rock, rap, sierreño, baile moderno y norteño.

Además, estuvieron a la venta pinturas, litografías, pulsera elaboradas con distintos materiales, pins y otros artículos elaborados por quienes asisten a CASA.

Arely, una jovencita de 16 años de edad, puso a la venta los cuadros con pinturas de rostro de mujer, obras que dice, le llevan de tres a cuatro días terminarlas, pero las hace con gusto y no piensa en el valor comercial, pues algunos los ofreció en 200, 250 y hasta 300 pesos, aunque algunas personas le daban más por la calidad de los trabajos.

Arely también asiste a CASA desde hace tiempo, como lo hacen Fernanda y Jenifer, otras dos jóvenes que aunque no llevaron algo para vender, sí estaban promoviendo lo que hacen en el Centro de Atención y Promoción Juvenil.

Ambas son amigas de hace tiempo, una de 20 años y la otra de 19, estuvieron en pandillas y consumieron drogas al sentirse abandonadas por sus padres, ya que ellos trabajaban y no les daban atención, pues preferían descansar, situación que ellas aprovechaban para irse a la calle con amigos, pelearse con otros grupos rivales y en ocasiones drogarse.

“Se siente bien gacho cuando te agarra la poli, pero después ya no les tienes miedo y sigues con el grupo en el barrio”, comentan las jovencitas al narrar parte de sus experiencias en la calle, antes de integrarse a CASA.