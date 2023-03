De acuerdo alcalde con construcción en El Punto

Ciudad Juárez.— El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, dijo que la ubicación de El Punto es prudente para la construcción del Centro de Convenciones, esto luego de que regidores presentaron esa propuesta a los empresarios.

“En principio me suena razonable, creo que es una propuesta razonable honestamente lo digo, obviamente hay que recordar que estamos en este proceso; estamos esperando que la Secretaría del Medio Ambiente determine el área natural protegida y podamos proceder a la conformación del órgano de administración del Chamizal, que es el que tendría que revisar el tema de El Punto”, manifestó.

Aunque dijo que no se atrevería a decir que El Punto es la mejor opción para el Centro de Convenciones, “porque no he hecho un análisis a profundidad, creo que es una propuesta razonable, atendible”, manifestó.

Dijo que una vez conformado el Consejo de Administración de El Chamizal, a éste órgano corresponderá analizar los comodatos que se han otorgado en El Chamizal, y en este caso revisar la factibilidad de construir el Centro de Convenciones en El Punto.

“Este órgano de administración de El Chamizal tiene las facultades de revisar los comodatos, este fue creado desde que se entregó El Chamizal al Municipio y debió haberse integrado hace más de 30 años, una vez que se integre puede revisar los comodatos”, manifestó el alcalde.

Los ediles que conforman las comisiones de Desarrollo Económico y Turismo y de Desarrollo Urbano presentaron esta semana a los empresarios del Fideicomiso de Puentes Internacionales construir el centro de convenciones en El Punto.

“Se respetará en El Punto el lugar donde se ofició la misa del Papa Francisco, ya que se reconoce como un lugar histórico para la ciudad y sus habitantes”, se indicó.