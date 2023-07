Darán ‘manita de gato’ al Parque Central

Ciudad Juárez.- Con una inversión de un millón 60 mil pesos se harán rehabilitaciones al Parque Central para el hábitat de la jirafa Benito y la creación de un centro veterinario, informó Rogelio Muñoz, coordinador administrativo del parque.

Actualmente se trabaja en la construcción de la trampa de la jirafa para hacerle la revisión adecuadamente, luego se realizará la ampliación del granero, donde también se colocará calefacción; además, habrá un centro veterinario enfocado en el cuidado y manejo de los animales, detalló el coordinador.

PUBLICIDAD

Al concluir las adecuaciones anteriores, se remodelarán los baños y también se llevará a cabo la construcción de una pista para un área canina, así como el mejoramiento de las áreas verdes, dijo Muñoz.

Dentro de la adecuaciones también se incluirán reglas para el área de Benito, con las que se restringirá la entrada para alimentarlo, se instaurará un horario fijo, y en el parque se venderán los alimentos, mencionó el coordinador.

Comparten preocupación de fronterizos

“Nosotros estamos preocupados como muchos juarenses por la salud de los animales, y qué mejor que empleando las políticas de control y restricciones para que todo esté funcionando correctamente y que los animales tengan bienestar, que es la preocupación de la ciudadanía”, dijo el funcionario.

Explicó que el mal olor que se presentó hace unos días se debió a la limpieza que hizo la planta tratadora cercana, y en cuanto al aspecto del lago, mencionó que fue debido a que hubo excretas, pero se aplicó una bacteria que compite con las bacterias de esos residuos, con lo que se podrán quitar los lodos y olores.

El tratamiento se realiza tres veces por semana y hará que se reduzcan los niveles de la coloración verde, pero ese tono siempre lo tendrá.

Además, se colocará una pista en el lado oriente que constará de dos áreas: una para perros grandes y otra para pequeños, donde se pedirá que los animales de mayor tamaño porten bozal con el fin de que todas las personas puedan convivir.

Tala de árboles, de otras administraciones

En cuanto al cuidado de las áreas verdes, dijo que en la administración pasada se colocaron unas anclas para la tirolesa, pero no funcionaban porque no se cumplía con las especificaciones de Protección Civil, y lo que se hizo fue ejecutar las reglas para que se abriera en abril, pero durante esta administración no se han retirado árboles de ese lugar.

Agregó que en el mes de abril se sembraron 300 kiris y hace dos semanas colocaron 8 pinos afganos; los próximos meses continuarán con la reforestación, señaló.

Añadió que también se corrigió el sistema de riego del área poniente, debido a que había muchas fugas porque estaba colocado a 10 centímetros de la superficie, y lo que se hizo fue colocarlo a cuarenta centímetros de la superficie para que pueda funcionar correctamente.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx