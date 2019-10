Dará Municipio permisos menores

Los permisos importantes para la operación de la mina en Samalayuca ya se otorgaron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como el uso de suelo, afirmó la directora de Ecología del Municipio, Margarita Peña Pérez.

La funcionaria aseguró que a la administración municipal corresponde otorgar licencias menores, las cuales no se han solicitado ante la Dirección de Desarrollo Urbano y afirmó que en un análisis conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), los especialistas de la máxima casa de estudios determinaron que la explotación de la mina sí afectaría la flora y fauna del lugar.

“Ese expediente todavía no llega aquí, realmente no lo conocemos, el Municipio no va a dar ningún permiso importante, en el caso de Ecología el impacto ambiental no lo va a dar el Municipio, ya lo dio la Semarnat”, aseguró.

Dijo que en el Municipio la única tramitología que se va a hacer son los permisos de construcción.

“Hemos estado en varias reuniones, los biólogos y los ambientalistas de la UACJ están totalmente en contra de la mina, también hemos platicado con ejidatarios, ahí sí se divide la opinión; unos están en contra y otros a favor”, mencionó Peña.

Agregó que actualmente la construcción se encuentra detenida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que el lugar donde se pretende ubicar se localiza frente a los petrograbados de Samalayuca, y se está analizando si el movimiento de la operación de la mina los afectará.

Con una inversión de 4 mil millones de dólares, la empresa VVC Exploration Corporation anunció en Canadá la apertura de Gloria, la primera mina de la unidad minera Samalayuca Cobre S.A. de C.V., que será explotada en el desierto juarense.

El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso a cielo abierto, el procesamiento de lixiviación en pilas (extracción con solventes) del mineral y la recuperación del cobre mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, conocida como procesamiento SX-EW.