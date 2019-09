Danza le devuelve la sonrisa

Una oportunidad para bailar que se le dio desde la secundaria le abrió las puertas a Víctor Javier Hinojosa Calvillo, de 15 años, para viajar, situación que lo hace sonreír tal y como lo hace sobre el escenario.

Víctor platicó que en la danza se refugió para poder olvidar los recuerdos de todos aquellos problemas familiares que vivió en su casa desde los seis años, y que sólo le dejaron miedo.

“Yo viví una infancia no tan bonita, al momento de entrar a la secundaria empecé a bailar, y tuve mi sueño de viajar, al momento que me meto a danza se me abrieron muchas puertas, de muchos viajes, de conocer muchas personas y de volver a sonreír”, dijo Víctor.

Víctor es parte de la compañía de danza “México, Danza y Tradición”, que ayer se presentó en el Centro Municipal de las Artes (CMA), con el espectáculo “Cielito Lindo”.

Contó que en un principio no le gustaba, pero gracias a que su madre lo animaba, en el bachillerato le fue tomando más el gusto a los entrenamientos, y debido a su perseverancia fue invitado para participar en el grupo de danza.

“Mi mamá me impulsó, me dijo que la danza era muy bonita, y en ese tiempo ya se había ido mi papá (…) yo desde chiquito tenía ganas de salir y de conocer”, añadió Víctor. (Verónica Domínguez)

En un principio Víctor no sabía bailar, tenía vergüenza, pero después de casi cuatro años de bailar par él ya es algo primordial en su vida, por lo que en un futuro piensa estudiar danza.

“Yo digo que si no hubiera estudiado danza, a lo mejor me hubiera ido por otro camino, porque tuve amigos que sus papás pasaban por lo mismo”, comentó el entrevistado.

Víctor tiene aproximadamente un año en el ballet y ya tuvo la oportunidad de viajar a Chiapas y a Chihuahua para mostrar su talento.

Carlos Guerrero Mercado, subdirector de la compañía, explicó que el grupo se formó por iniciativa de la maestra Lilia Ruvalcaba hace 16 años.

El subdirector señaló que son 40 integrantes quienes participan en el ballet y pertenecen a la materia de Practicas Escénicas que se imparte en el CMA en la carrera de Danza, otros son egresados, estudiantes bachilleres y también de la comunidad fronteriza que tienen edades entre los 7 y los 27 años.

“Se forma con la intención de tener una compañía en donde se estén fogueando los alumnos de la carrera de danza; además de la necesidad de tener un grupo que represente al municipio, a la escuela CMA, es por eso que se hace el grupo y las funciones todos los fines de semana.

“La danza puede cambiarle la vida, los muchachos que están aquí al estar trabajando su cuerpo, su cultura, al mismo tiempo los alejamos de las calles, de estar juntándose con personas que los pueden llevar a un lugar equivocado”, expuso Carlos Guerrero.

Las presentaciones sabatinas de septiembre son para conmemorar las fiestas patrias, por ese motivo los bailables regionales fueron de los estados de Yucatán, Oaxaca, Jalisco, la Huasteca tamaulipeca y Huasteca veracruzana.

Cada sábado en el CMA se ofrecen de manera gratuita espectáculos de bailes regionales y danza contemporánea a las 11:00 de la mañana.





