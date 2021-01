Daños en yonke son por más de 50 md

Ciudad Juárez— Una denuncia por daños agravados, con una afectación superior a los 50 mil dólares, fue presentada ayer por el propietario de uno de los yonques que fueron quemados de manera intencional el sábado pasado, informó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El afectado acreditó daños a su negocio e interpuso la querella formal contra quien o quienes resulten responsables, aportando además testimonio de dos empleados y los videos de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos al dañado por los criminales, informó un agente de la Policía de Investigación.

El comerciante, de quien se reserva su identidad, manifestó al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana, que no tenía amenazas ni contaba con enemigos, por lo que dijo desconocer el motivo del ataque a su negocio, ubicado en la calle José Luis Revilla 716 de la colonia Constitución.

La denuncia fue recibida por la licenciada Rosario Maribel Meza y quedó radicada en la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños, bajo la carpeta 37-2021- 0000301.

Héctor Lozoya, dirigente de la Unión de Yonkeros, acompañó al demandante y pidió a las autoridades esclarecer los incendios del sábado pasado y brindar mayor seguridad a los dueños de los negocios del ramo.

Líder de vendedores de ‘La Curva’ desconoce caso

El incendio intencional de dos vehículos el sábado pasado en la curva del perimetral Carlos Amaya es el segundo incidente que sufre un lote de vehículos en menos de un mes de manera similar.

El pasado 14 de diciembre otro incendio provocó daños considerables a varios carros en el lote conocido como Teto’s Cars, en el suroriente de la ciudad, informó Protección Civil municipal.

A diferencia del siniestro del sábado pasado, donde hubo acelerantes para generar el fuego, en Teto’s Cars hubo una versión en el sentido de que un corto en un vehículo prendió el motor y se extendió hacia otros, pero no fue un dictamen definitivo, dijo el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Ayer Alberto Rivera, líder de los vendedores de la curva de la perimetral Carlos Amaya, dijo que los afectados en el incendio del sábado pasado no los han contactado para conocer detalles del siniestro.

Matamoros Barraza indicó que en este siniestro, que alcanzó a destruir dos vehículos, sí hubo testimonios en el sentido de que personas rociaron de gasolina varios vehículos y les prendieron fuego, en un atentado.

Pero Rivera dijo ayer conocer el caso únicamente por las noticias y que serán los propios afectados quienes deberán decidir si interponen o no una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.

“No se ha enterado a la asociación (de comerciantes de autos la curva) sobre este incidente, no sabemos qué pasó, no me han dado ningún informe”, dijo Rivera.

A su vez, Héctor Lozoya, líder de los yonqueros en esta ciudad, indicó que en ese gremio los daños provocados en un incendio hacia el negocio de uno de sus socios la misma tarde del sábado pasado, les generó incertidumbre.

Protección Civil informó que hay indicios de que también las llamas fueron provocadas con un acelerante y así se pasó el reporte a la Fiscalía Zona Norte.

