Dañan ‘telarañas’ el paisaje urbano

Ciudad Juárez.— Telarañas de cables saturan los postes que hay en diversos sitios de la ciudad, a tal grado de que algunos se ven hasta pandeados o a punto de colapsar. Alumbrado Público, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas de televisión e Internet son parte del problema que se instala en las estructuras.

En un recorrido realizado por este medio se pudo observar que en la calle Cartagena y Perimetral Carlos Amaya, en la calle Henry Dunant en la zona del Pronaf, Adolfo López Mateos, Teófilo Borunda y en Paseo Triunfo de la República, así como en el bulevar Antonio J. Bermúdez, hay cableado enredado y colapsado.

“Creo que debería ser regulado por la autoridad, sería mejor que hicieran instalaciones subterráneas para que los cables no cuelguen y no sean arrollados, así se vería más limpio el panorama, que muchas veces tiene más de 10 cables tendidos a diferentes alturas”, mencionó Denisse Pérez, quien transita diariamente por la López Mateos.

Francisco Sáenz, un ciudadano que acudió a realizar un trámite en la calle Henry Dunant en la zona del Pronaf, mencionó que además de dar mal aspecto, el cableado que está suelto puede ser peligroso para los peatones.

“Están hechos bolas y están todos enredados arriba del poste y luego hay otros que están caídos, ahorita casi me tropiezo con uno de los cables y sí da miedo, antes no me caí o me quedé ahí… es muy peligroso para las personas que estén así esos cables”, añadió.

De acuerdo con Marco Antonio Colorado, ingeniero eléctrico de la empresa ECOM, los cables de alumbrado público, que tienen una capacidad de 220 voltios y que están sueltos, pueden llegar a electrocutar a una persona que esté en contacto con ellos.

“Genera un peligro, pero va a depender porque en ocasiones sí están conectados a las líneas de transmisión y en ocasiones no, los cables están colgados y están alimentados, alguna persona que no sepa manipular la electricidad puede electrocutarse”, según explicó el electricista.

Dijo que con las ráfagas intensas el cableado se puede soltar y generar un cortocircuito, además, las personas con problemas del corazón o hipertensión tienen mayor riesgo si tienen contacto con uno de los cables sueltos.

Añadió que los cables de telefonía e Internet no causan ningún daño a las personas, únicamente dan mal aspecto.

Este medio se comunicó con la CFE, pero no obtuvo ninguna respuesta sobre la problemática de cableado aéreo en la ciudad.