Daña megafuga autos y viviendas

Al menos dos vehículos enterrados y estructuras de inmuebles dañadas dejó la megafuga de agua registrada la noche de martes en la calle Navajoa de la colonia Francisco Sarabia.

Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo que un intento de toma clandestina en esa vialidad en el cruce con Sarabia, pudo haber originado el problema que dañó el patrimonio de las familias, que con palas y baldes intentaban ayudar a Bomberos a sacar el agua de sus viviendas.

Dijo que la fuga no tuvo que ver con descuidos de la JMAS, y que la descentralizada cubrirá a través de su seguro los inconvenientes generados a los vecinos del sector.

“Parece ser que el desperfecto fue porque alguien quiso conectarse clandestinamente. Hay indicios ahí en la tubería de perforaciones, que parece ser que es lo que ocasionó la ruptura. La Junta responde de todos modos a lo que haya que hacer con los daños pero hay que resaltar que este tipo de problemas no están bajo nuestro control, es la responsabilidad de alguien más”, dijo a la vez que indicó no tener aún un estimado de a cuánto ascienden los daños que serán cubiertos por la descentralizada.

Marisela Ramírez y Lizeth Ibarra, residentes de la calle Francisco Sarabia, que lucía ayer con “montañas” de lodo, así como con una veintena de empleados de la JMAS que acomodaban tubería nueva mientras se realizaban maniobras con retroexcavadoras, indicaron que la JMAS se acercó con ellas y sus vecinos.

“Se nos metió el agua, y poquita también a la sala pero sí la alcanzamos a sacarla porque la casa está más elevada que la de los vecinos, y como tenemos el desagüe para acá (del lado de la fuga que arrastró lodo) pues ya se me tapó todo, cuando se mete el agua ya no hay salida. Ahorita me dijeron que ya terminando con la limpieza de las calles me iban a venir a arreglar eso. Llegaron temprano”, dijo Ramírez.

A su vez, Ibarra comentó que a sus abuelos y sus tías, quienes son sus vecinos en la misma calle, sufrieron daños de consideración al estar sus casas más inclinadas.

“Se echó a perder todo, carros y la casa. Un carrito negro y la camioneta que se quedaron en el lodo, la quisieron sacar pero como se patinaba ya no se pudo mover y el carrito de volada se quedó atorado. Nos agarró por sorpresa, se empezó a escuchar como que vibraba, y era la presión del agua. Los niños que venían de la escuela nomás corrieron”, mencionó, a la vez que precisó tener incertidumbre, puesto que Protección Civil se encontraba evaluando si el inmueble de sus familiares podrá habitarse otra vez.





En corto

• La Junta usará un seguro de contin-

gencia para reparaciones de casas

y autos

• Vecinos ayudaron a con palas y bal-

des a sacar agua y lodo de casas





