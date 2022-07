Dan voz a don Quijote

Ciudad Juárez.— Angélica Michel Rodríguez Sepúlveda fue la ganadora del premio “Voces en su cuento” de la décimo cuarta edición del concurso de lectura “Don Quijote nos invita a leer”, organizado por la Subsecretaría de Educación y Deporte.

“Me siento muy emocionada porque participé, siempre he participado en todos los concursos de ‘Don Quijote nos invita a leer’ y siempre he ganado, éste es mi segundo año y me siento muy feliz por estar participando cada año”, expresó la pequeña ‘Angelita’ –como le dicen de cariño–, quien leyó para los presentes su libro favorito titulado “Las Lechucitas”.

“La lectura es una parte fundamental en la familia durante la pandemia, fue uno de los modos de mantener ocupadas a las niñas, fue muy buena oportunidad para adentrarse al mundo de la lectura, sobre todo para la más chiquita, que fue cuando comenzaba a identificar letras”, mencionó Eréndira Sepúlveda, madre de Angélica, quien agregó que su hija menor, Victoria, de seis años, también ganó el primer lugar pero en la categoría de preescolar.

La menor fue acreedora de un reconocimiento y un premio económico de 7 mil pesos; en total fueron 11 los ganadores de la categoría ‘Cuentos para don Quijote’, ocho de ‘Voces del Quijote’, además se creó un colectivo conformado por tres maestras, se informó.

“El concurso continúa siendo un apoyo para fomentar la lectura, más en estos tiempos es fundamental tener un hábito lector, fortalecer la comprensión lectora; además, es garantizar el futuro de las generaciones porque no hay especialidad ni profesión en la que no se requiera una práctica lectora en donde se necesite fortalecer los conocimientos más competentes día a día”, dijo Jesús Manuel Almazán Cano, director de Investigación y Desarrollo Educativo.

Añadió que esta edición tuvo un total de 8 mil 758 participantes inscritos en el estado de Chihuahua, así como 943 mil 790 libros leídos.

Por su parte, Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, felicitó a los padres de familia por el apoyo que les brindaron a los menores durante la décimo cuarta edición del concurso de lectura.

“Algo está haciendo bien la Secretaría de Educación y muchas gracias a ustedes, padres de familia, por apoyar a sus hijos para que tengan su conocimiento”, expresó.

