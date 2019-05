Dan visibilidad a rostros de sus hijas

Ciudad Juárez— Las madres de seis mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez inauguraron ayer la exposición fotográfica De Memorias, Fe y Esperanza, entre lágrimas al recordar a sus hijas y con el anhelo de algún día volver a abrazarlas, y la esperanza de que ninguna otra familia sufra el dolor que ellas viven desde hace años.

“Desde que su hija falta en la casa uno se siente como desmembrada, con un dolor vivo; se da cuenta uno de la maldad humana de la gente, que no le interesa el dolor ajeno. Nos ignoran, no nos hacen caso, pero seguimos apelando por el regreso de nuestras hijas”, dijo Luz del Carmen a su hija Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto del 2008 a los 19 años de edad.

La exposición que consta de 22 imágenes que fueron tomadas con el celular por Perla Reyes, Luz del Carmen Flores, Yolanda Betancourt, Benita Monárrez, Anita Cuéllar y Silvia Banda, mamás de Jocelyn Calderón Reyes, Luz Angélica Mena Flores, Janeth Paola Soto Betancourt, Laura Berenice Ramos, Jessica Padilla Cuéllar y Fabiola Janeth Valenzuela Banda, todas desaparecidas entre 2008 y 2012 en Ciudad Juárez.

Cada madre expuso entre tres y cuatro imágenes, en las cuales muestran a sus familias sin sus hijas desaparecidas, su vida sin ellas, su sentir y debajo de cada fotografía escribieron una frase.

La muestra, llevada a cabo en coordinación con el IMM, Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Programa Compañeros, se realiza en el marco de la Semana de la Persona Detenida o Desaparecida, que se conmemora alrededor del mundo la última semana de mayo.

María Elena Ramos, del Programa Compañeros, explicó que se trata de una metodología llamada foto-voz, basada en la evidencia de lo que viven las madres.

Aunque la cifra de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua suma 108 mujeres ausentes o extraviadas de 1993 a la fecha, la Agrupación de Mujeres por la Esperanza, la Seguridad y la Justicia en Juárez está integrada por menos de diez madres, debido al desgaste y el dolor que provoca la búsqueda permanente de sus seres queridos, confesó Perla Reyes.

“Recuerdo que cuando llegué aquí, en 2013, yo también tenía la esperanza de no durar tanto tiempo, yo conocía a varias –madres– que tenían tres, cuatro, cinco años, y yo le pedía a Dios no llegar a tanto. Ahorita son seis años de que no encuentro a mi hija desgraciadamente, pero aún sigo de pie y con la fe y la esperanza de que en conjunto podemos lograr que no haya ni una más”, dijo la madre de Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida el 30 de diciembre de 2012 a los 13 años de edad.

“Mientras algún integrante de nuestra familia no esté a nuestro lado, las emociones, sentimientos, pensamientos que vivimos son difíciles de soportar. Las autoridades responsables deben fortalecer su trabajo, que se dejen tocar sus corazones por lo que vivimos, que se sumen a todas las acciones de prevención de violencia y desapariciones, que nos apoyen a lograr justicia y que nuestras hijas estén de nuevo a nuestro lado”, dijo la madre de Jocelyn.

Las madres invitaron a los juarenses a visitar la exposición en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Francisco Villa, entre Vicente Guerrero y 16 de Septiembre, para que se sensibilicen de su dolor y también que hagan visibles los rostros de sus hijas desparecidas.





