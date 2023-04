Dan una segunda oportunidad a perros y gatos

Ciudad Juárez.- Rescatados de las calles, algunos con temor, aguantando las inclemencias del clima, así como con signos de desnutrición, fueron los perros y gatos que ayer recibieron una segunda oportunidad al ser adoptados por la ciudadanía que atendió la convocatoria de la primera campaña de adopción, la cual se realizó en el Parque El Chamizal.

Un total de 62 perros, de los cuales 16 eran cachorros, así como cinco gatitos fueron puestos en adopción en la campaña del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) y la Dirección de Ecología municipal, a la que también acudió el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF municipal, Rubí Enríquez.

“Necesitamos seguir atendiendo a los perros en situación de calle, y que la gente nos ayude, que seamos solidarios”, dijo Pérez Cuéllar.

Diego Poggio, titular del RAMM, explicó que la mayoría de las personas optan por adoptar a los cachorros, ya que les es más fácil criarlos a su “modo”, y así puedan convivir con sus otras mascotas, mientras que las hembras adultas son las que menos suerte tienen para encontrar un hogar.

“Los que más adoptan son los cachorros, la gente tiende a crear cierto estigma; en cuanto al comportamiento siempre prefieren criarlos ellos mismos desde pequeños y que se vayan acostumbrando, porque normalmente la gente que viene ya tiene un animal y para evitar conflictos prefieren adoptar animales pequeños”, mencionó.

Exhortó a los adoptantes a que en caso de una situación con las mascotas los regresen a las instalaciones del RAMM y eviten abandonarlos en la calle.

“Hay que recordar también la situación de las inspecciones, nosotros nos quedamos con datos de las personas; entonces si se revisa todo ese tipo de situaciones, se les va a hacer una inspección aleatoria para ver las situaciones en que tienen a los perritos”, dijo Poggio.

Alejandro fue uno de los ciudadanos que acudió a la campaña, y adoptó a uno de los 16 cachorros que se encontraban en El Chamizal. Explicó que la conexión con el “lomito” fue instantánea, ya que le recordó a una mascota que tuvo hace algunos años y falleció por su vejez.

“Sé del compromiso que es cuidar a un perro, ya he tenido varios y me han durado muchos años, y pues por lo mismo sigo buscando adoptar o hacerme de algún otro; hay que humanizarnos un poco más en el trato de ellos, porque no sólo son simples seres que puedes llegar y desechar y dejarlos sin más, tenemos una responsabilidad cuando tenemos mascotas y hay que asumirla bien”, expresó el ciudadano.