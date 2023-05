Dan un ‘empujoncito’ a sus negocios

Ciudad Juárez.- Mujeres jefas de familia recibieron ayer recursos municipales, esto como parte de los apoyos de la Segunda Cruzada por las Mujeres Emprendedoras.

La ceremonia de entrega de apoyo comenzó a las 10:30 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez, y fue presidida por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, así como Argentina Ceniceros, coordinadora del área de capacitación de Canaco; Lucía Chavira, directora del DIF; Iván Pérez Ruiz, director de Desarrollo Económico; los regidores Jorge Gutiérrez, Joob Quintín y Mayra Karina Castillo, además de la maestra Elvira Urrutia, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

En este programa, el apoyo otorgado fue para 250 mujeres solteras y jefas de familia con hijos menores de edad, el cual es de 20 mil pesos para emprender un negocio o sustentar el que tienen.

Griselda Cristina Esquivel, Janeth Mayorga Macías y Sandra Jazmín Gómez, fueron tres de las beneficiadas y representaron al resto del grupo para agradecer a las autoridades por dicha ayuda.

Por su parte, el alcalde compartió un discurso a las presentes, en el que les deseó éxito en sus proyectos para que puedan generar mayores ingresos que beneficien a sus familias y puedan salir adelante.

Según las estadísticas municipales, más del 50 por ciento de las mujeres beneficiadas en el programa se dedican al sector de los alimentos; luego al rubro de las uñas acrílicas, estéticas y pastelerías.

También se dio a conocer que las principales colonias de las beneficiadas son: Colinas del Sur, Morelos de Zaragoza, División del Norte, Anapra, Riberas del Bravo y Samalayuca.

Tras la finalización del evento Ana Cristina Adame López fue de las primeras en salir del recinto al empujar con gentileza, pero a buen paso a su hija, cuya silla de ruedas permite su movilidad.

Su gran sonrisa es en este justo momento por ser beneficiada de un programa municipal con el cual podrá emprender un pequeño negocio, esto pese a las complicaciones que ha tenido que enfrentar como jefa de familia.

Su plan para la utilización del recurso es poder abrir a más tardar en una semana un puesto de raspas, el cual podrá alternar con su trabajo en una empresa maquiladora y dejar este último en algunos meses después para dedicar más tiempo de calidad a su hija, quien nunca podrá caminar por su propia cuenta.

Y es que actualmente, pese a tener sólo 30 años de edad, Ana ha tenido que vivir con la titánica labor de ser madre de Dulce Milagros Gómez Adame, una jovencita con capacidades especiales y otro adolescente de 13 años, el cual tiene un buen estado de salud.

Mili, como tiernamente la llama su madre, tiene apenas 12 años de edad y padece de parálisis cerebral espástica, la cual afecta las capacidades motoras, además de ataques epilépticos y espasmos provocados por sonidos.

“Ella nació a los 5 meses y medio y duró tres meses en la incubadora, al año le dio una convulsión muy fuerte y desde ahí empezamos”, relató la joven madre acerca del origen del diagnóstico médico que ha convertido a ambas en guerreras.

No obstante los complicados retos, Dulce Milagros cuenta con seguro del IMSS, esto gracias al gran esfuerzo que realizan tanto su madre, como su abuela, ya que ambas se turnan con los cuidados y labores en la maquila donde trabajan.

“Ahorita ya se me dificulta encontrar quién me la cuide porque pues ya es señorita y yo la cuido bastante, por eso yo trabajo 12 horas en una maquila, pero ya no voy a poder trabajar”.

El momento más duro en la vida de Ana fue recibir el diagnóstico por parte de los médicos.

“Uno no nace para ser mamá y uno no nace para vivir situaciones así; lo más difícil fue sentarla en una silla de ruedas porque nunca te imaginas que va a ser un cambio muy drástico en tu vida”.

Sin embargo, Ana mantiene siempre una gran sonrisa con la cual ilumina a las personas que están a su alrededor, sin importar los momentos duros.

“Mi sonrisa no es sólo mía, ya que mis sentimientos se ven reflejados en Mili y si yo me derrumbo por las dificultades, entonces ella también”, señaló.