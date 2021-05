Dan ultimátum a Fideicomiso para solucionar problema

Carlos Sánchez / El Diario / Un auto pasa por las rejillas colocadas para la captación de agua pluvial a la altura de la calle Sorgo

Ciudad Juárez— Vecinos del fraccionamiento Las Torres II darán al Gobierno del Estado un plazo de 15 días para solucionar los conflictos que la instalación de rejillas para captación de agua pluvial a la altura de la calle Sorgo han generado, amagando con bloquear la principal avenida si no cumplen con los tiempos convenidos ayer tras la manifestación de los moradores del sector.

“Tenemos año y medio con todas las molestias por las obras, pero desde hace 18 días que se abrió la avenida, el ruido de las rejillas que instalaron se ha vuelto un problema, en ese tiempo ya las han reparado cuatro veces pero no hay cambio, queremos una solución definitiva, no temporal”, dijo Lucy Pacheco, una de las vecinas afectadas.

Ante la desesperación, residentes de la colonia Las Torres II se manifestaron en contra de Gobierno del Estado para exigir al Fideicomiso de Puentes Fronterizos la revisión y reparación de las rejillas instaladas sobre la avenida De las Torres a la altura de la calle Sorgo para captar el agua de lluvia y evitar encharcamientos en la zona.

Los vecinos manifestaron a El Diario que a pesar de las molestias, están a favor del desarrollo de obras pluviales de movilidad en el lugar, sin embargo, indicaron que la colocación de la estructura metálica sobre el pavimento se ha vuelto en un problema muy serio, principalmente en horas pico.

“Nosotros decimos que pongan cemento, pero no, nos dicen que van a reforzar las rejillas para amortiguar el peso de los carros, pero si no funciona, ¿qué va a pasar?, lo que pedimos es que ya no haya ruido, no estamos en contra del cambio, pero queremos dormir, ya el sonido se ha vuelto muy molesto”, dijo Pacheco.

“Ya le dijimos al ingeniero que le vamos a preparar aquí una recámara, a ver si puede dormir, no estamos conformes con la solución que están planteando, pero les vamos a dar el beneficio de la duda. Que le pierdan el amor al dinero, que lo suelten para hacer las cosas que para eso es, yo no sé qué hicieron con tanto dinero, porque no es posible que ocurran estas cosas”, agregó Ruth Rodríguez, otra de las afectadas.

El ingeniero señaló que debido a los problemas de inundación registrados en el lugar, era necesario captar el agua en su zona más baja, requiriendo así contar con un área más grande para filtrar el líquido hacia abajo, razón por la que las rejillas instaladas son de mayor tamaño, en comparación con las instaladas en otras partes de la ciudad.

“Aquí el área de inundación es más grande que en otros sitios, pero también es una obra que está en proceso y aún no la hemos terminado, vamos arreglarla para reducir el ruido y trabajar en una solución definitiva, porque tiene que quedar a satisfacción”, dijo.

elara@redaccion.diario.com.mx