Dan su primer gran concierto

Melodías navideñas y tradicionales enfocadas a la paz y la solidaridad fueron interpretadas por niños de diferentes planteles de educación básica en esta ciudad, en el primer concierto masivo del programa “Música en mi Escuela”, implementado por la Secretaría de Educación en el estado.

“Que canten los niños” fue el nombre del evento en honor a la melodía que el cantautor José Luis Perales hizo famosa a principios de la década de los 80, y también fue una de las primeras canciones que los menores interpretaron ayer acompañados por la Orquesta Sinfónica Magisterial, compuesta por maestros normalistas que son parte de ese programa.

El concierto se realizó en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte, y registró un lleno total.

En el evento participaron mil 200 alumnos de diferentes instituciones; 400 fueron de preescolar, 400 de primaria y 400 de secundaria. Ellos forman parte de los seis mil estudiantes que reciben clases de música como parte del programa.





También participaron alumnos de preescolar

“Es muy importante resaltar que para muchos es la primera vez que ven una orquesta, y sobre todo que están siendo acompañaos ya por una orquesta de alto nivel conformada por maestros y alumnos avanzados, pero sobre todo que el trabajo se unió”, expresó Melodía Gaytán, coordinadora del programa “Música en mi Escuela” en el estado.

Resaltó que los niños no sólo aprendieron a trabajar con toda la gama musical, sino que además supieron integrarse, atender al llamado de un protocolo necesario para que sepan cómo estar en un escenario.

Este programa se imparte desde hace 14 meses en 36 escuelas en esta frontera con 32 maestros que han recibido el asesoramiento técnico pedagógico; las clases a los niños se realizan dentro del salón de clases y por el momento sólo se trabaja en el área de canto debido a que no todas podrían contar con instrumentos.

“Me siento muy emocionada, son muchos sentimientos encontrados, esta es una nueva experiencia para mí y creo que me ayudaría a progresar en un futuro”, mencionó Dana Salais de la Secundaria Estatal 8334, ubicada en el poblado de San Isidro, quien aseguró que es la primera vez que pisa el escenario de ese teatro.

“Me siento un poco nervioso, muy emocionado y a la vez me tengo que relajar, pero me siento muy feliz de estar aquí, tal vez sea la única oportunidad que tenga o tal vez tenga otras más adelante pero hoy me siento muy contento de estar aquí”, dijo Jashua Rodríguez, también alumno de la 8334.

Los coros preescolares cantaron temas como “Camino de Belén”, “Feliz Navidad” y “Cantos de las campanas”; los de primarias interpretaron “El niño del tambor”, “Que canten los niños” y “Popurrí latinoamericano”, mientras que los de secundaria entonaron “Color Esperanza” y “México en la piel”. El evento cerró con el tema “Alegría por el mundo”, ofrecido por el coro. (Mayra González / El Diario)