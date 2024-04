Dan ‘retoque’ al mensaje de su fe

Ciudad Juárez.- Cientos de evangélicos acudieron ayer en la mañana a darle una retocada a las gigantescas letras que desde hace 37 años se encuentran en un cerro de la ciudad.

Se dieron cita desde las 6:00 de la mañana, pero como a esa hora el viento estaba fuerte, personal de la Dirección de Protección Civil les indicó subir hasta las 7:00 de la mañana.

Para las 8:00 de la mañana había unas dos mil personas; para hacer el trabajo se formaron en hilera y se iban pasando las cubetas con agua, cal y sal una a una hasta llegar a las personas que estaban en las letras.

Con trapeadores y escobas tomaban la mezcla y la esparcían en las piedras que forman las gigantescas letras del mensaje: “Cd. Juárez la Biblia es la verdad léela”.

“Es una bendición para mí apoyar en algo tan bonito e incentivar a las personas a que lean la Biblia”, indicó Alexis Castillo, de 36 años, que era una de las personas que estaban en la línea para pasar las cubetas.

El mensaje abarca un área de cinco hectáreas, y los organizadores aseguraron que contaban con permisos de la Dirección de Ecología y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para retocarlo.

El pastor Gabriel Andavaso, de la iglesia Triunfo de la Cruz, dijo que esperaban terminar para mediodía.

“Es una gran emoción participar en este evento, hay de muchas congregaciones en Juárez, por 37 años lo hemos estado haciendo”, mencionó.

Dijo que para los evangélicos, “es más que un letrero, es una experiencia personal”.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar acudió a la actividad por la mañana, subió al cerro para colaborar en la repintada de unas letras y para saludar a los asistentes.

“Este mensaje que es un único en el mundo, aparte de que habla bien de Ciudad Juárez, es un mensaje positivo para nuestra comunidad”, mencionó.

Sobre los daños ecológicos al cerro, consideró que no es así.

“Es cal, es agua, es sal, todavía mejor agua tratada, no hace ningún daño, creo que hace muchísimo bien y realmente, para mí no hay un debate de que haga algún daño, no veo que haga algún daño”, manifestó. (Araly Castañón / El Diario)

